A szelénhiány leggyakoribb tünetei

Szerző: HáziPatika 2021. április 16. 12:32

A fáradtság, a kimerültség, az izomfájdalom, vagy a hajhullás tipikusan olyan tünet, melynek hátterében számos kiváltó ok, vagy akár betegség is állhat. Elsőre nem gondolnánk, de mindegyik utalhat szelénhiányra is.

Immunrendszerünk és szervezetünk kiegyensúlyozott működéséhez sok vitamin és nyomelem szükséges. Utóbbiak közé tartozik a szelén is, amit nem önmagában, hanem szelenoproteinek formájában hasznosít szervezetünk. Rendkívül kis mennyiség elegendő belőle, eleve csak 10-15 mg raktározódik a testünkben: nagyrészt a májban, a hasnyálmirigyben, a pajzsmirigyben, a körömben, illetve a fogzománcban. Féléves korig az ajánlott napi bevitel körülbelül 10 mikrogramm, 4-6 éves korban 50 mikrogramm, felnőtt nők esetében 60, férfiaknál pedig legfeljebb 75 mikrogramm körül alakul. Még akkor sincs szükségünk ennél jóval nagyobb mennyiségre, ha bizonyos életmódbeli tényezők vagy egészségi állapot - például intenzív fizikai munka, stressz, esetleg várandósság - miatt szervezetünk és immunrendszerünk fokozottabb igénybevételnek van kitéve. A szelén ezért létfontosságú Csupán kis mennyiségre van szüksége belőle a szervezetünknek, de ha nincs elég, megnő a szívinfarktus, a stroke, a cukorbetegség, és több daganatos betegség kialakulásának kockázata is. A szelén az egyik legfontosabb nyomelem, a pótlására tehát oda kell figyelni. Ahogy arra is, hogy még véletlenül se adagoljuk túl. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s Pontosan mire és miért jó a szelén? Különösen az őszi-téli időszakban jelent nagy támogatást immunrendszerünknek, amikor fogékonyabbak vagyunk a különféle légzőszervi megbetegedésekre, fertőzésekre, illetve a tavaszi fáradság idején. Ekkor hormonháztartásunk ugyan igyekszik alkalmazkodni az új évszakhoz, de szervezetünk nem tud azonnal átállni, sem feltöltődni. A szelén számos enzim alkotórésze, ezért fontos szerepe van a sejtmembránok és szövetek épségének megőrzésében, és létfontosságú a máj, a hasnyálmirigy, a pajzsmirigy, - férfiaknál a herék - és az izomzat normális működéséhez. Milyen tüneteket okozhat a szelénhiány? Ha szervezetünk nem jut elegendő szelénhez, és ez az állapot állandósul, számos szimptóma jelentkezhet. Például egész testre kiterjedő ízületi- és izomfájdalom, általános gyengeség. Ahogy az a National Center for Biotechnology Information oldalán közzétett összefoglalóból kiderül, súlyos esetben a szelénhiány Kashin-Beck-kórt okozhat, ami a csontok, a porcok és az ízületek deformitásával jár, és akár mozgáskorlátozottsághoz is vezethet. (Főleg Kína egyes tartományaiban okoz gondot a nem megfelelő minőségű gabona, ivóvíz és ásványi anyagokban szegény táplálkozás miatt.) Gyakori és jellemző szelénhiányra utaló tünet az általános fáradtság, fáradékonyság, álmosság, kimerültség, melyek hátterében gyakran pajzsmirigy-alulműködés áll. A pajzsmirigyhormon termelődésének csökkenését a jódhiány mellett ugyanis a szelénhiány is okozhatja. Apajzsmirigykiegyensúlyozott működéséhez - a hormonok alakításához - nélkülözhetetlenek a szeléntartalmú enzimek. Pajzsmirigyproblémára, ezzel együtt szelénhiányra utalhat az ingerültség, a bőrszárazság, az állandó feszültségérzés, a hízás, a hajhullás és a hidegre való érzékenység is. Az indokolatlan kimerültség a szelénhiány egyik jele lehet. Fotó: Getty Images Szervezetünk a sejtanyagcsere-folyamatok melléktermékeként, vagy külső hatásokra - például erős UV-sugárzás, környezetszennyezés, különféle vegyi anyagok, vagy akár a stressz következtében - termelődő szabadgyököket antioxidánsokkal tudja kordában tartani. A szelén antioxidáns hatású: védi a sejthártyát, ezzel együtt a sejteket a roncsolódástól, pusztulástól. Ami azért fontos, mert ez a folyamat, vagyis a sejtöregedést gyorsító úgynevezett oxidatív stressz létfontosságú szerveket károsíthat.Többek között a szívet és keringési rendszert, az agyat (stroke léphet fel), a májat, a tüdőt és a légzőszervrendszert (asztma kialakulásához vezethet), és a bőrt (gyulladás okozhat például leégés esetén). De növelheti az olyan súlyos betegségek kialakulásának kockázatát is, mint a cukorbetegség, vagy a különféle daganatok. Az alacsony szelénszint reprodukciós nehézségeket is okozhat. Férfiaknál a spermiumok mozgásának lelassulásához vezethet, emellett ronthatja a spermaminőséget. A szabadgyökök ugyanis ezeket is károsítani tudják. Az ezek következtében esetlegesen fellépő nemzőképességi problémák megnehezíthetik, vagy akár teljesen ellehetetleníthetik a fogantatást. A nőknél sem sokkal jobb a helyzet e téren: náluk a tartós szelénhiány menstruációs zavarok kialakulásához vezethet, ami szintén hátrányosan befolyásolhatja a teherbeesést. Ha pedig mégis megfogan a gyermek, megnőhet a vetélés kockázata, amennyiben a szelénszint jóval az ideális alatt marad. Miben van sok szelén, és hogyan pótolható a hiánya? A fejlett országokban, ahol az emberek többségének lehetősége van a kiegyensúlyozott táplálkozásra, szükség esetén pedig a nyomelem pótlásra, ritkán fordul elő, hogy a szelénhiány olyan mértékű legyen, hogy súlyos betegséget okozzon. A szükséges napi szelénbevitelt alapvetően táplálkozással biztosíthatjuk. Az egyes húsfélék, például a marha, a pulyka, a csirke, valamint a belsőségek (a vese és a máj) remek szelénforrások. De a tengeri állatok, például a sárga úszójú tonhal, a szardínia, az osztriga, a rák, a lazac vagy a pisztráng húsa is bőven rejt belőle. A tojás, egyes diófélék, mint a brazil dió, a teljes kiőrlésű gabona, valamint a citrusfélék és bizonyos zöldségek - hagyma, paradicsom, brokkoli - is gazdagok e nyomelemben. Ha ezek valamelyikéből nem sikerül rendszeresen fogyasztanunk, szeléntartalmú étrend-kiegészítőkkel is pótolhatjuk az ajánlott napi bevitelt. Arra azonban mindenképpen ügyelni kell, hogy az ajánlott mennyiséget ne lépjük túl - a tolerálható felső határ egyes becslések szerint napi 200-300 mikrogramm -, túlzott fogyasztása ugyanis hosszú távon mérgezést okozhat. Erre utaló tünetek lehetnek a különféle idegrendszeri zavarok, az émelygés, a látványos bőrelváltozások, a hajhullás, körömtöredezés, esetleg a fogkárosodás, vagy a fémes íz érzékelése. Részben azért, hogy ez véletlenül se történhessen meg, részben pedig azért, mert minden ember szelénszükséglete más és más lehet, amennyiben valakiben felmerül a szelénhiány gyanúja, mindenképpen érdemes orvossal konzultálni a továbbiakról.