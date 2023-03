A tavasz kincsei: ezeket edd márciusban

„Kacsintgatnak felénk a tavasz napsugarai, és lassan érkeznek az évszak első igazi szezonális kincsei, mint a medvehagyma vagy az újhagyma. Tárt karral várjuk őket” – osztották meg nemrég a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű projektjének Facebook-oldalán. A bejegyzéshez az alábbi képet mellékelték, amelyen 25, márciusban szezonálisan elérhető gyümölcs és zöldség látható.

Ezekből tehát érdemes minél többet fogyasztanod ebben a hónapban – nemcsak ízük, hanem az egészségre gyakorolt pozitív hatásaik miatt is. Mutatjuk, miért valódi kincsek ezek az ételek.

Alma

„Mindennap egy alma az orvos távol tartja” – tartja a régi mondás, és nem véletlenül. Ez a gyümölcs ugyanis a beltartalma tekintetében valóban aranyat ér. Egy közepes méretű alma mindössze 80 kalória, cserében viszont 21 gramm szénhidráthoz, 3,7 gramm rosthoz, valamint 10-15 milligramm C-vitamint tartalmaz. Ezenkívül rendkívül gazdag A- és B-vitaminban, folsavban, kalciumban, magnéziumban, káliumban és kénben is. Magas rosttartalma pedig jó hatással van az emésztésre.

Birsalma

A birsalma kevés cukrot tartalmaz, segít szabályozni a koleszterinszintet, valamint jó hatással van a belekre is. Magjainak a népi gyógyászat köhögéscsillapító hatást tulajdonít, az ebből készült krém pedig enyhítheti az aranyeres panaszokat. Érdemes gyakran fogyasztani, ugyanis remek A-, B1-, B2-, B3-, C- és E-vitamin-forrás, de réz-, vas-, kálium- és foszfor tartalma is számottevő.

Dió

A dió igazán értékes táplálék, ugyanis remek magnézium- , kálium-, szelén-, fluor-, mangán- és rézforrás. Gazdag A- és E-vitaminban, valamint többféle B-vitamin is van benne. 100 grammnyi dió elfogyasztásával 8,6 gramm fehérjéhez jutunk, illetve nagy mennyiségű omega-3 zsírsavat is beviszünk vele.

Körte

Egy átlagos méretű, 178 grammos körte elfogyasztása 101 kalória bevitelét jelenti. Mindemellett 27 gramm szénhidráthoz, 6 gramm rosthoz és 1 gramm fehérjéhez is hozzájut a szervezetünk. Ráadásul egyetlen közepes méretű körtével fedezhetjük a napi C-vitamin-szükségletünk 12 százalékát, valamint a K-vitamin-igény 10 és a káliumszükséglet 6 százalékát is. Található benne továbbá kalcium, vas, magnézium, folsav és B6-vitamin is.

Mandula

Nagyjából 600 kalória, 835 milligramm kálium, 441 milligramm foszfor, 252 milligramm kalcium és 170 milligramm magnézium – ezt mind megkapja a szervezetünk 100 grammnyi mandula elfogyasztásával. Az értékes olajos mag 2-4 százaléka fehérje, 3,5-7 százaléka víz, 15-16 százaléka növényi rost, 19-30 százaléka fehérje, 53-59 százaléka pedig zsír – ez utóbbi tulajdonsága miatt ajánlott mértékkel fogyasztani. Egyébként aminosavakat, B1-, B2- és B6- és E-vitamint, vasat, mangánt, valamint cinket is tartalmaz.

A fejes káposzta és a burgonya is a szezonális zöldségek közé tartozik. Fotó: Getty Images

Bébispenót

A spenót kalóriatartalma igen alacsony, és megemészteni is nagyon könnyű, ezért nagyszerű választás diétázóknak is. Antioxidánsokban és vitaminokban – K-, A-, B2-, B6-, E- és C-vitaminban – gazdag leveles zöldség, de mangán-, folsav-, vas- és magnéziumtartalma miatt is érdemes fogyasztani.

Burgonya

A burgonya legnagyobb része szénhidrát – fehérjét csak minimális mennyiségben, zsírt pedig szinte egyáltalán nem tartalmaz. 180 grammnyi elfogyasztásával körülbelül 10 milligramm C-vitamint viszünk be, amivel a felnőtt napi szükséglet nyolcadát fedezhetjük – az újburgonya azonban ennek akár a dupláját is tartalmazhatja. Gazdag továbbá B1- és B6-vitaminban, folsavban, magnéziumban és vasban is. Emellett magas káliumtartalma, valamint alacsony nátriumtartalma miatt remekül szabályozza a vérnyomást, így ezért is érdemes gyakran fogyasztani belőle.

Cékla

A cékla A-, B- és C-vitamin-tartalma egyaránt kiemelkedő, de káliumból is sok van benne. Ezzel szemben kalória- és szénhidráttartalma alacsony, így diétázóknak is nagyszerű választás.

Káposztafélék

A fejes káposzta vitaminokban gazdag táplálék. Különösen C-vitamin-tartalma kiemelkedő, 100 grammnyi káposzta elfogyasztásával ugyanis 40 milligrammot nyerünk belőle. Ezenkívül K-, B1- és E-vitamin-tartalma is számottevő.

A kelkáposzta értékes szénhidrátokat és rostokat tartalmaz, de nem ez az egyetlen érvünk mellette. Szervezetünk A-, B1-, B2-, C- és E-vitamint, vasat, kalciumot, káliumot, valamint magnéziumot is nyer belőle.

Salátafélék

A fejes saláta, a jégsaláta és a madársaláta is a tavasz kincsei közé tartozik. A fejes saláta például kevés kalóriát és sok vizet tartalmaz, gazdag ugyanakkor biotinban, C-vitaminban, kalciumban és a káliumban. A jégsaláta tápanyagtartalma is igen szemrevaló: a B12- és a D-vitamint leszámítva minden vitamin megtalálható benne, de kalcium-, vas- és a foszfortartalma is kiemelkedő. A madársalátáról pedig érdemes megjegyezni, hogy a fejes salátához viszonyítva nagyobb az energia-, fehérje-, vas-, kálium- és cink tartalma, valamint jóval több benne az A-provitamin és C-vitamin is.

Fekete retek

Kapásból 12 érvet tudunk a feketeretek-fogyasztás mellett: A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, kalcium, vas, magnézium, foszfor, kén, cink, mangán és szelén – ezt ugyanis mind tartalmazza. Ezenkívül a pozitív hatással van az emésztésre, a májra, valamint az epehólyag működésére is.

Karalábé

A hámozás után nyersen is fogyasztható, de főzve is kiváló karalábé 92 százaléka víz, miközben kalória-, zsír- és fehérjetartalma minimális. Rosttartalma jót tesz az emésztőrendszernek, de szelén-, kálium-, kalcium-, magnézium-, réz-, vas-, kén- és foszfortartalma miatt is előnyös a szervezetünknek. Mindezek mellett B1-, B5-, B6-, B9-, C- és E-vitamin-tartalma is kiemelendő, ugyanakkor B12- és D-vitamin egyáltalán nincs benne.

Medvehagyma

A nem védett területeken már el is indult a medvehagymagyűjtési szezon. A Mecsekerdő Zrt. tájékoztatása szerint naponta legfeljebb két kilogrammot szabad szedni belőle fejenként. A tavasz hírnökeként jegyzett, jellegzetes fokhagymaillatú gyógynövényt vér- és vesetisztítóként is szokták emlegetni, de ismert róla az is, hogy fokozza az étvágyat és az emésztést. Magas C-vitamin-tartalma miatt tökéletes választás, ha kicsit felturbóznánk az immunrendszerünket a téli hónapok után.

Sárgarépa

A sárgarépa igen népszerű gyökérzöldség, amelyet leginkább az élénk színét adó erős antioxidánsnak, a béta-karotinnak köszönhet. Ezt a vegyületet a szervezünk A-vitaminná tudja átalakítani, ha szükséges. A répafogyasztás ezáltal hozzájárul a látás és a nyálkahártyák egészségének megőrzéséhez.

Petrezselyemgyökér

Az úgynevezett fehérrépát, vagyis a petrezselyemgyökeret különösen gyulladáscsökkentő hatása miatt érdemes fogyasztani. Emellett E-vitaminban is igen gazdag.

A növényi rostok nagyon fontos szerepet töltenek be az egészséges táplálkozásban, hiszen nem csupán az emésztést támogatják, de egyes kutatások szerint többféle rosszindulatú daganatos megbetegedés kialakulásának kockázatát is csökkenthetik. Mutatjuk, melyik zöldségekben van a legtöbb rost.

Hagymafélék

Márciusban a póréhagyma, az újhagyma, a vöröshagyma és a fokhagyma is szezonális zöldségnek számít. A póréhagymáról jó, ha tudod, hogy viszonylag alacsony kalóriatartalommal, viszont magas rosttartalommal van „megáldva”. Sok benne továbbá az A-, B1-, B2-, C- és K-vitamin, de a folsav, a kálium, a kalcium, a magnézium, a vas és a mangán egyaránt megtalálható benne.

A vöröshagymának vitathatatlan előnye, hogy egy közepes méretű darabban a napi C-vitamin-szükséglet 20 százaléka megtalálható. Emellett folsavat, B6-vitamint, káliumot és mangánt is tartalmaz. Rosttartalma miatt segít az étvágy kordában tartásában, ezzel pedig hozzájárul az egészséges testsúly eléréséhez és megtartásához is.

A fokhagymát pedig nem véletlenül tartják az immunrendszer egyik legjobb barátjának, hiszen tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel. Rendszeres fogyasztása emellett jó hatással van a koleszterinszintre, a vérnyomásra és a vércukorszintre is.

Rukkola

A rukkola megkönnyíti az emésztést, valamint szabályozza a koleszterin- és a vércukorszintet, de egyes adatok szerint akár még a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is mérsékelheti. A-, B2-, B5-, C- és K-vitamint, illetve a kalciumot, káliumot, vasat, magnéziumot és foszfort is nyerhetünk a fogyasztásával.

Snidling

A snidlingről nem árt tudni, hogy rengeteg A- és C-vitamint tartalmaz, valamint folsavban, vasban, kalciumban, káliumban és kénben is gazdag. Ezenkívül gyulladáscsökkentő hatása miatt is megéri fogyasztani – a reumás fájdalmak ellen is gyakran ajánlják.

Zellergumó

A zeller igen gazdag szerves nátriumban, kalciumban, foszforban, vasban, magnéziumban és káliumban is. Fogyasztása serkentheti a veseműködést, de emésztési panaszok és étvágytalanság esetén is segíthet. A benne rejlő értékes tápanyagokkal támogatja az immunrendszer egészséges működését is.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!