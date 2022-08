A sárgarépa meglepő előnyei

A sárgarépa igazi természetes multivitamin: C-, D-, E-, és K-vitamin, valamint B- vitaminok találhatók benne. Az ásványi anyagok közül kalciumot, káliumot, foszfort, vasat, cinket és folsavat is tartalmaz. Mindennek köszönhetően hozzájárulhat az immunrendszer optimális működéséhez, és néhány daganatos betegség ellen is védelmet nyújthat – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A sárgarépa szinte minden formában fogyasztható: nyersen, főzve, párolva, sütve. Fotó: Getty Images

A sárgarépa fontos biológiai hatóanyaga a béta-karotin (más karotinokat is tartalmaz), amit az emberi szervezet A-vitaminná alakít. A bétakarotin antioxidáns tulajdonsága szintén fontos a daganatos betegségek megelőzése szempontjából. A bétakarotin emellett a bőr igazi őre is, mert nyáron védelmet nyújt a napégés ellen, szabadgyökfogó hatásánál fogva pedig megakadályozza a bőr öregedését, a ráncok, pigmentfoltok megjelenését.

Hogyan fogyasszuk?

A sárgarépa szinte minden formában fogyasztható: nyersen, főzve, párolva, sütve. Ami alapvető a felhasználásával kapcsolatban, hogy mindenképpen vékonyan kell meghámozni, mivel értékes tápanyagainak nagy része közvetlenül a vékony külső héj alatti háncsszövetben található.

Nyersen fogyasztva remek mártogatós készíthető belőle étkezések közötti nasinak, illetve jó alkotóeleme lehet bármilyen salátának. Krémleves alapanyagnak is tökéletes, de a húslevesek és ragulevesek is elképzelhetetlenek nélküle. Íze mindenhez passzol, így ínycsiklandó köretként is tálalható különféle húsok mellé. Könnyű, egészséges főzelékként is érdemes kipróbálni. Desszertként is fogyasztható, ma már rengeteg típusú répatorta kóstolható.

Milyen a jó sárgarépa?

Mindig kemény, puha foltoktól mentes répát érdemes vásárolni, ha lehet, levélzettel együtt, mert a levelek a legárulkodóbbak a zöldség frissességével kapcsolatban. A gumis, töppedt példányokat semmiképpen nem szabad megvenni. Segítséget jelenthet a sárgarépa korával kapcsolatban a gyökér és a levelek találkozásánál megjelenő feketés szín is. Hűtőszekrényben papírtörlőbe tekerve, vagy hűvös, sötét helyen egy-két hétig eltartható. Ilyenkor érdemes levágni a sárgarépa levélzetét, mert elveszi a nedvességet a gyökértől.

