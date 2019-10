THC és CBD - mi a különbség?

Világszerte egyre több országban alkalmazzák gyógyászati, illetve rekreációs célra a marihuánát, a növénnyel kapcsolatban azonban még mindig sok az előítélet és félreértés. Bár a XIX. század derekán az európai gyógyszerkönyvekben még gyógynövényként tartották számon, ráadásul Magyarország egészen az 1950-es évekig kendertermesztő és -feldolgozó nagyhatalomnak számított, a kendernövényt ma már sokan csak pszichoaktív hatása kapcsán ismerik. Pedig a kannabisz egyes kivonatai bizonyítottan gyógyhatásúak, és súlyos betegségek tüneteit enyhíthetik.

A CBD és a THC között lényeges különbségek vannak. Fotó: iStock

A növényben eddig több mint százféle olyan vegyületet azonosítottak, amelyek képesek interakcióba lépni belső kannabiszreceptorainkkal. Ezeket összességében kannabinoidoknak hívjuk, és mindegyik egy kicsit más hatást fejt ki szervezetünkre. A kender gyógyhatását pedig tovább szélesítik és erősítik a különböző terpének és flavonoidok, amelyek persze más zöldségekben és gyümölcsökben is megtalálhatók.

E vegyületek közül kizárólag a THC képes a CB-1 receptorokon keresztül a "bódultság" érzetét kiváltani, de csak kellőképp magas koncentrációban. A világ legtöbb országában az alacsony THC-tartalmú Cannabis sativa fajták mindig is legálisan termeszthetők voltak. Hogy mi számít alacsonynak, az persze helyenként változó: Magyarországon a határérték 0,2 százalék, Svájcban ugyanakkor kereken 1 százalék. Viszonyításképp érdemes tudni, hogy a legújabb marihuánafajták THC-tartalma sokszor a 20 százalékot is meghaladja.

Így gyógyít az orvosi kender

A THC a kannabisz elsődleges pszichoaktív vegyülete, amely bódító hatást idéz elő, rendszeres használata pedig lelki függőséget okozhat. Emiatt Magyarországon a magas THC-tartalmú készítmények árusítása, birtoklása és fogyasztása is tiltott. Bizonyos gyógyhatása azonban ennek a molekulának is ismert; amellett, hogy bódító és hangulatjavító hatása van, enyhítheti a fájdalmakat, egyes kutatások szerint pedig testszerte csökkentheti a gyulladások mértékét.

Valódi gyógyhatása elsősorban a CBD-nek van, amitől ráadásul "betépni" sem lehet, hiszen semmilyen pszichoaktív hatást nem fejt ki. A THC-nél is jobban csökkentheti azonban a fájdalom, illetve a gyulladások mértékét, és különböző neurológiai megbetegedések kezelésében is egyre nagyobb szerepe van. Számos kór kapcsán vizsgálják jelenleg is hatásait, biztató eredmények születtek például a szklerózis multiplex, a Parkinson-kór, azepilepsziavagy a figyelemzavar (ADHD) kezelése terén. Kisebb esetszámú, preklinikai kísérletek antidepresszáns, illetve alvásjavító hatásait is igazolták. A CBD használata teljesen legális, az alacsony THC-tartalmú növényekből készült szerek (kapszula vagy kannabiszolaj) már Magyarországon is beszerezhetők étrend-kiegészítő formájában. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet folyamatosan frissíti listáját a bejelentett CBD-olajokról. Ezenfelül a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület elindított egy minősítési rendszert, hogy a forgalmazott készítmények minőségét ellenőrizzék és a felhasználók számára segítséget nyújtsanak.

Lehetséges mellékhatások

Fontos azonban, hogy használatuk előtt egyeztessünk kezelő- és háziorvosunkkal, mert bár az orvosi kannabisz önmagában nem veszélyes, egyeseknél kiválthat bizonyos mellékhatásokat. Jelentkezhet például hányinger, fáradtság, illetve bizonyos gyógyszerekkel együtt szedve megemelheti a vérnyomást. Kifejezetten nem ajánlott vérhígító készítményekkel együtt alkalmazni. Magyarországon egyelőre nincs teljes konszenzus az orvosi kannabisz használatát illetően, ezért a háziorvos is csak ritka esetekben ajánlja. A szemlélet azonban nálunk is változóban van, és a sorra érkező kutatási eredmények is arra engednek következtetni, hogy a fitokannabinoid vegyületeknek fontos szerepe lehet a jövő gyógyászatában.