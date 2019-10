Mi mindenre jó a kender?

Noha a kendert többnyire egybemossák a marihuánával, ez a növény rendkívül hasznos az ember számára.

A 3-4 hónap alatt teljesen kifejlődő kender amellett, hogy az iparban rendkívül hasznos növény, egészségünk megőrzésében is segíthet. Magja önmagában is fogyasztható, de különböző élelmiszerek alapanyaga is lehet, többek között a kendertejé, kenderolajé, illetve sajt-helyettesítők vagy fehérjeporok részeként.