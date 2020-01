Elhízhatunk-e lelki okok miatt?

Gondolkoztak már rajta? Ha "minden az agyban dől el", akkor az elhízás, a ránk rakódó zsírpárnák eredetét is ott kell keresni... Nézzünk néhány lehetséges okot a túlsúlyhoz vezető rossz "kódok", beidegződések, lelki történések közül!

A szakemberek szerint az vezet elhízáshoz, ha az illető energiaháztartása felborul, mert tartósan több a bevitel, mint amennyit a szervezete képes elégetni, a létfenntartás illetve a mozgás során felhasználni. Mégis, mindannyian láthatunk arra példákat, hogy hasonló aktivitás mellett egyáltalán nem egyforma a "belső égés" intenzitása, a táplálék hasznosítása sem: van, aki hajlamos a raktározásra, máson meg szinte átszalad a táplálék, gyakorlatilag bármennyit ehet. Lehetséges, hogy esetenként az agy állítja takarékra a tápanyag-felhasználást, valamely korábbi program, emlék, beidegződés miatt? A fogyás egészséges üteme A drasztikus fogyás negatív következményekkel jár, a folyamatos kudarccal végződő vágyálmok miatt hamar kiábrándulunk, és még kövérebbek leszünk, mint voltunk. Kattintson! Biztonsági tartalék? Akik saját tapasztalatból vagy a családi legendárium alapján tudják, mit jelent az éhezés, másként viszonyulnak az evéshez, mint azok a szerencsések, akiknek sose volt alkalmuk igazán éhesnek lenni. Nemcsak Móricz "Tragédia" novellájából ismerjük a halálos zabálást, mint viselkedésformát, hanem máig láthatunk példát arra, hogy van, aki egyszerűen nem veszi tudomásul azt, hogy jóllakott, folytatja tovább az evést. Mintha az életben maradásnak az az ősi törvénye, hogy "akkor kell enni, amikor van mit", zsigerig hatolna, sőt, öröklődhetne is. Nyilvánvaló, hogy attól nem várhatunk kiegyensúlyozott, tudatos táplálkozást, aki rossz körülmények között él és időnként éhezik. De sokan vannak olyanok is, akiknek ma már ugyan nem kellene félniük ettől, mégis, a gyermekkori emlékeik kitörölhetetlenül beléjük ivódtak, és arra intik, hogy "csak az a tied, amit megeszel", "ma egyél, mert holnap nem biztos, hogy lesz mit", stb.. A szervezet pedig eleget tesz a tudatalattiban született utasításnak, és a soron kívül bevitt nagy adag Akik saját tapasztalatból vagy a családi legendárium alapján tudják, mit jelent az éhezés, másként viszonyulnak az evéshez, mint azok a szerencsések, akiknek sose volt alkalmuk igazán éhesnek lenni. Nemcsak Móricz "Tragédia" novellájából ismerjük a halálos zabálást, mint viselkedésformát, hanem máig láthatunk példát arra, hogyMintha az életben maradásnak az az ősi törvénye, hogy "akkor kell enni, amikor van mit", zsigerig hatolna, sőt, öröklődhetne is. Nyilvánvaló, hogy attól nem várhatunk kiegyensúlyozott, tudatos táplálkozást, aki rossz körülmények között él és időnként éhezik. De sokan vannak olyanok is, akiknek ma már ugyan nem kellene félniük ettől, mégis, a gyermekkori emlékeik kitörölhetetlenül beléjük ivódtak, és arra intik, hogy "csak az a tied, amit megeszel", "ma egyél, mert holnap nem biztos, hogy lesz mit", stb.. A szervezet pedig eleget tesz a tudatalattiban született utasításnak, és a soron kívül bevitt nagy adag kalóriát háj formájában elraktározza a "rosszabb időkre".

Ahol a jóllakás státuszszimbólum A fentiekhez kapcsolódik az is, ami még ma is kiirthatatlan a közfelfogásból: sok helyen a kövérség, a gömbölyűség a jólét, a gazdagság, az egészség jele. "Egyél, az legalább meglátszik rajtad", "nehogy azt higgyék, hogy éheztetnek", ésatöbbi. Előfordulhat az is, hogy valaki megfelelési kényszernek enged, amikor ösztönösen olyanná alakítja magát, testét, amilyennek a környezete szeretné látni. Mondjuk a nő hasonlítani szeretne nagymellű, "töltött galamb" édesanyjára, vagy a fiú az apjára, aki olyan "tekintélyes pocakkal" vagy éppen lenyűgöző testi erővel dicsekedhet.

Ennivaló, imádom! Biztos, hogy nem segíti a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás kialakulását az sem, ahogyan sok családban az evés és a szeretet, a becsülés fogalmai összefonódtak. "Úgy szeretlek, majd megeszlek", "egyem a szíved", "ennivalóan édes", stb. Mintha az érzelmek megrekedtek volna valahol a csecsemő- és kisgyermekkor orális szintjén.

Sokan a stressz, vagy a depresszió következtében esznek többet

Együnk szeretetet!

hiányát is okolják a depresszió és a pánikbetegség kialakulásáért. (Jó tudni, hogy ennek pótlására más lehetőségek is vannak: különböző vegyi folyamatokon keresztül az intenzív testmozgás is felszabadítja ezt a hangulatjavító hormont, hogy a boldog házaséletről, a szeretkezésről ne is beszéljünk.) Az önvigasztalásul, boldogságpótszerként kezdett túlevés hamar átcsaphat függőségbe: ugyanolyan szenvedélybetegséggé válhat, mint a dohányzás, az alkohol vagy a kábítószer, és akkor még nem is említettük a lelki-táplálkozási zavarokat, a testképzavaron alapuló anorexiát és a bulémiát.

Ez is létező dolog, gyakoribb, mint hinnék. A külvilág hatásaitól való félelem, az emberektől való távolságtartás, vagy akár az intim közelség, a szex elutasítása is kifejeződhet az elhízásban. Az illető az évek során mintegy zsírfallal veszi körül magát. Előfordulhat, hogy valaki úgy érzi, nem felel meg annak a szerepnek, amit elvárnak tőle, nem elég macsó, mint férfi, vagy nem elég nőies, mint nő, és emiatt, tudat alatti védekezésül zárja magát hájbörtönébe. A betegségbe való meneküléshez hasonlóan az elhízás is adhat menedéket például a nem kívánt szexuális aktivitás elől.