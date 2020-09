5 dolog, amiről nem gondolná, de árt a fogainak

Nem minden gyakorlat és tevékenység, amely a fittségünket vagy a megjelenésünket szolgája, van pozitív hatással a fogainkra.

A hosszú kardió edzések veszélyt jelenthetnek a fogak egészségére. Német kutatások arra világítottak rá, hogy az ilyen típusú fizikai megterhelések sorána szervezetünk, amiA nyál segít semlegesíteni a szájban található savakat és elmossa a baktériumokat is. A mozgás közbeni vízfogyasztás és a cukormentes rágógumi rágása elősegítheti a nyáltermelést.Az uszodai klóros vízben való testmozgás bár a fizikumra pozitív hatással bír, a fogsorunkat komoly veszélynek tehetjük ki vele. Az. Az American Journal of Dentistry és a Canadian Dental Association kutatásai alapján a medenceék magas klór koncentrációja már 34 hét elteltével kárt tehet a fogak épségében. Érdemes inkább csukott szájjal vagy inkább nyílt vízben lubickolni.A fogak közé ragadt ételmaradékokat gyakran fogpiszkálóval próbáljuk eltávolítani. Bár különböző méretű, más és már anyagból készülnek ezek a, de sajnos sűrű, erőltetett vagy erőltetett használatukés fogínyvérzéshez vezethet. És ha már a fogközök tisztításánál tartunk, a fogselyemmel szintén óvatosan kell bánnunk. Egy óvatlan mozdulat és megsérthetjük ínyünket. napi kétszeri fogmosás éppen elegendő a szép fogsor megtartásához. A napközbeni fogtisztítás alapszabálya, hogy nem szabad1 órával fogat mosni. A zománcon át a dentinig juthat a sav, felerősítve az italok korrodáló hatását.és ezzel időt adni a nyálnak, hogy semlegesítse az italok, ételek savas hatását.

Tisztelt Doktor! Szeretném megtudni, mire számíthatok letört felső rágófogammal kapcsolatban, ez egy korábban már betömött fog. Először egy kis darabka tört le, majd egy nagyobb darab. Azonnal mentem az ügyeletre vele. Ott a doktornő megröntgenezte, mert a fog fölött egy nagyon kemény pukli volt, mely nem fájt. A röntgen nem mutatott semmit. Mindenféle dolgokat tömögetett a fogamba, hogy megnézze él-e még, de nem reagált, semmit nem éreztem. Azt mondta már csak kihúzni lehetne, de mégsem húzná ki a pukli miatt, mert pont oda kellene szúrni az érzéstelenítőt. De az is lehet, hogy kellene antibiotikumot szednem. Sajnos én nem bírom az antibiotikumot, mert iszonyat gyomor és bélrendszeri panaszaim lesznek tőle. Alapból is kezelnek, 2x40 mg Nolpazat kell szednem. Utoljára 7 éve szedtem antibiotikumot, akkor is hónapokig tartott, amíg rendbe tudtak hozni. Ma elkezdett fájni ez a bizonyos fog, persze azóta csak nőtt a lyuk mérete és a pukli is a fogínyemen, de már az is fáj, ha megnyomom. Nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás, mert szeretném, ha ki lehetne húzni, főleg, hogy már fáj is, de meg lehet ezt oldani antibiotikum nélkül?

Kedves Levélíró! A fogát valószínűleg ki lehet húzni, vagy valamilyen más ellátásba kell részesíteni, semmi esetre sem szabad hetekre, hónapokra így hagyni. Az, hogy az ön esetében mi a legjobb megoldás, azt a kezelőorvosával kell megbe...