Újkígyósi chilivel készül az év fagylaltja

Fehér Gergő békéscsabai cukrász Bíborka fantázianevű, chilis, szedres, csokis alkotása lett az év fagylaltja a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idei versenyén.

Az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás tiszteletére kiírt, erdő-mező ízei kategória győztese Nagy László lett a dunaföldvári Marcipán Cukrászdából rozmaringos-málnás étcsokoládéjával. A második helyen ebben a mezőnyben is Koncz Andrea végzett, itt Szelíd kender vad szederrel fantázianevű fagylaltjával, a harmadik pedig Reif Ferenc lett a polgárdi Dock Cukrászda képviseletében a Mezei kakukkfütty elnevezésű fagyival. Utóbbi a szakmai szervezetek különdíját is elnyerte, míg a közönségdíjas szintén Koncz Andrea és a balzsamos sült áfonyás, lágy kecskesajtos fagylalt lett.

Üdvözlöm Szabó Ferenc vagyok 37 éves sohase voltam kórházban még most bekerültem megalapítottak hogy vastagbél gyulladásom van már öt hete úgymond megy a hasam néha vér is eleinte sokat mentem egy nap ma már csak 2X 3X or megyek egyik nap megy másik nap nem megy a hasam szedek Medrol-t napi 8 szem hetente egyel kevesebbet most 6 nál járok szedek salazopyrint 3x 2-t naponta és controloc 40mg-ot ebből 2x 1-et és napi egy maltofer fol rágótablettát. Az lenne a kérdésem hogy hogy mit ehetek és ihatok mert most csak zsemle májkrém parizer törtkrumpli sült hús és egy kis keksz napközben csak ezeket ehetem azt mondták a kórházban meg egy két kis pohár kólát napközben. Gyümölcsöt egyáltalán nem ehetek dinnye stb...? vagy egy pohár kakaó? vagy néha egy fagyi?? Válaszát előre is köszönöm

T. Kérdező! A gyulladásos bélbetegségnek speciális diétája nincs, amennyiben a tejtermék rontja a panaszokat, azt kerülni kell, a hasmenés, folyadékvesztés miatt a megfelelő folyadék pótlás célszerű. Üdvözlettel: Dr. K...