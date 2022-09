Nagyot drágul a kávé is

Emelkedésnek indult az arabica kávéfajta ára, ugyanis az aszályos időjárás miatt szűkült a kínálat Brazíliában ebből a kávéfajtából. "Természetesen, mint általában ilyenkor, mindig árnövekedésre számítunk" – mondta az InfoRádiónak Nezvál Máté, a 42 Coffee tulajdonosa, kávépörkölő-mester, kávészakértő.

Az aszály és a szállítási gondok is emelik az árat

Habár Brazília már nem egyeduralkodó a világ kávétermelésében, az aszállyal összefüggő terméskiesés Magyarországon is érezhető lesz, mivel ide is rengeteg brazil kávé érkezik. Az utóbbi hónapokban nagyon sok termék ára jelentősen emelkedett, és a kávé árában is várható növekedés, tekintettel arra, hogy Brazíliában aszály volt. A kávészakértő szerint "Brazília ilyen szempontból mindig is meghatározó trendteremtő volt", mert megadta, milyen irányba tartsanak az árak.

NAgyot drágulhat a kávé is. Fotó: Getty Images

A másik gondot a globális szállítási és az ellátási láncok fennakadásai jelentik, mert a kávét konténerekben szállítják Európába, és az ehhez rendelkezésre álló konténerek és hajók száma korlátozottá vált az utóbbi időben – mondta Nezvál Máté. Ebből következik, hogy nemcsak az aszály, hanem a logisztika miatt is valószínűleg növekedés várható az árakban.

