Meglepő módszer depresszió ellen

Egyes tápanyagoknak a hiánya összefügghet a depresszióval és a szorongással. Az alábbiak bevitelére ezért ajánlott fokozottan odafigyelni.

B-vitaminok és folsav

A B-vitaminok elengedhetetlenek ahhoz, hogy agyunk megfelelően működjön. Egy kutatás szerint például a súlyos depresszióban szenvedő idősebb nők körülbelül egynegyede B12 hiányban szenved. Ezt a vitamint leghatékonyabbank halak, baromfi és tojás fogyasztásával lehet bevinni.

A folsav is egyfajta B-vitamin, amelynek alacsony szintje szintán nem tesz jót. Egy kutatás szerint például a folsavhiányosoknál az antidepresszánsok hatékonysága mindössze 7 százalékos. A felnőtt szervezetnek egyénként napi 400 mikrogramm folsavra van szüksége.

Egyes esetekben a vitaminhiány is depresszióhoz vezethet (Fotó: 123rf)

Omega-zsírsavak és D-vitamin

Nagyon fontosak az omega-zsírsavak is, amelyek legnagyobb mennyiségben a zsíros húsú halakban találhatók meg. Kulcsszerepük van többek között az agyi funkciók egészséges működésében. Befolyásolhatják például a hangulatot, a memóriát, a koncentrációt és a depresszióra való hajlamot is.

A D-vitaminhiányt is számos kutatás hozta már kapcsolatba a depresszióval. Ezt a vitamint - az egészséges mennyiségű napozás mellett - tojás, hering, tonhal, gomba, osztriga, lazac és rák fogyasztásával vihetjük be.

Magnézium és vas

A magnéziumszintünknek is érdemes utánanézni, ha nincs rendben a kedélyünk. A magnézium ugyanis nem csak az izmokra, hanem a mentális kiegyensúlyozottságra is hatással van, ráadásul oldja a szorongást is. Antibiotikum vagy vízhajtó szedése, illetve túl sok cukor, só, alkohol és koffein fogyasztása könnyen előidézhet magnéziumhiányt.

Ha táplálékkiegészítővel pótolnánk a vasat, előtte mindenképp kérjük ki az orvosunk véleményét! Nem megfelelő mennyiségben szedve ugyanis székrekedést, hányingert és fejfájást okozhatnak ezek a készítmények.

A vashiányt is hozták már kapcsolatba a depresszióval, valamint a krónikus fáradtsággal, az ingerlékenységgel és a memóriazavarokkal is. Ha vashiányra gyanakszunk, együnk többet hüvelyesekből, tökmagból, spenótból, a quinoából és tengeri halakból.

Cink, jód és szelén

A szakemberek szerint a cinkhiány és a depresszió azért függ össze, mert az ételallergiák és a hangulat között is van kapcsolat. Acinkserkenti azoknak az emésztőnedveknek a termelődését, amelyek lebontják a bevitt ételt, és mellette segít megelőzni az allergiát is. Az ételallergiák azonban az arra hajlamosaknál depresszív tüneteket válthatnak ki, így érdemes odafigyelni a megfelelő cinkbevitelre.

A jódhiány a pajzsmirigyünk működésére lehet hatással. Ha pedig ez a szerv nem működik jól, attól megváltozhat az anyagcsere, romolhat azimmunrendszerés felborulhat az energiaháztartás is. Emellett hatással lehet az agyra, a hangulatra, a memóriára és az éberségre is.

A fentiek mellett a szelénnel kapcsolatos kutatások is kimutatták, hogy az alacsony szelénszintűek között több a depresszióban szenvedő. Hogy ezt megelőzzük, fogyasszunk sok brazil diót, babot, osztrigát, tojást, barna rizst és napraforgómagot.

Forrás: care2.com