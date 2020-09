Meglepő dolgoktól lehet táskás a szemünk

Az ödémás szem mára már szinte "népbetegségnek" számít, élete során ugyanis szinte mindenki megküzd vele néhányszor. Bár általában az alváshiány, esetleg bizonyos betegségek okozzák, meglepő módon egyes táplálkozási szokások is nagy eséllyel előidézhetik. Cikkünkben összeszedtük, milyen ételektől vagy italoktól lehet táskás a szem, és ahhoz is adunk tippeket, mit fogyasszunk, ha le akarjuk lohasztani a duzzanatot.

Tisztelt Kozmetológus! A következőt szeretném megkérdezni. 22 éves vagyok és mostanában reggelente, akárhányszor felkeltem, bármennyit aludtam, a szemem alatt egyre mélyedő ráncok jelentek meg sötét karikákkal, néha táskákkal/puffadással. Azért is idegesít annyira, mert nem mondhatnám, hogy fáradtság jelei, hisz eleget alszom, 8-9 órákat, ezelőtt pedig még akkor sem néztek ki így a szemeim meg a szemkörnyékem, ha egy átbulizott éjszaka után esetleg csak eg- két órát aludtam. És évek óta használtam már szemkörnyék ápolót is megelőzésképpen. Elégedett is voltam, csodás volt a szemkörnyék bőröm, egészen idáig egy mimikai ránc nyom se, se karika, se táska. Most viszont egyik napról másikra... és azóta kipróbáltam már rájuk mindenféle krémet, ránctalanítót, hisz most csak nehezen barátkozom meg 22 évesen a látvánnyal, és nem értem, mitől lett ilyen, semmi igénybevétel, semmi nem érte... de bármit kenek rá, nem látok változást. Öregszem? Valamint idegesít, hogy a sötét karikák vagy olykor puffadtság is, nem utal-e valami betegségre vagy problémára? Mit tegyek, milyen terméket, vagy mit próbáljak ki? Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Kérdező! Egyik napról a másikra nem öregszik meg az ember! Kivizsgálás szükséges vesebetegség irányába. Laborok, UH. Menses körül is ödéma készség mutatkozik, de ezt észrevenné, hogy hullámzó a megjelenése a duzzanatnak. Kivizsgá...