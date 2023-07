Kiderült, mennyire tiszták a hazai strandbüfék

A két hónapig tartó ellenőrzés-sorozat első két hetében a strandbüféket vizsgálták a szakemberek, országosan 241 létesítményt. Ezek nagy része a jogszabályoknak megfelelően üzemel, az ellenőrök ugyanakkor hiányosságokat is találtak, jellemzően a higiénia területén – összegezte a tapasztalatokat Felkai Beáta Olga, az AM élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős helyettes államtitkára. A nyári ellenőrzések során a szakemberek kiemelten koncentrálnak – az évszakból adódóan – nagy népszerűségnek örvendő strandbüfékre is, amelyek kontrollját már az ellenőrzési időszak első két hetében megejtették. Ez persze nem jelenti azt, hogy a terület a továbbiakban felügyelet nélkül maradna.

A strandbüfék nyári ellenőrzése többnyire pozitív tapasztalatokkal zárult. Fotó: Getty Images

A strandbüfék ellenőrzésének fókuszában az éttermek higiéniai állapota, az alapanyagok nyomonkövethetősége és kezelése állt. Kiemelt figyelmet kaptak a hűtést igénylő alapanyagok és a megfelelő hűtési kapacitás is. Az ellenőrök figyelemmel kísérték az élelmiszer-biztonságot garantáló és a keresztszennyeződést kizáró szakosított tárolást, valamint az elkülönített alapanyag-feldolgozás feltételei mellett a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát is. A strandbüfékben forgalmazott büfétermékekből és fagylaltokból mintákat vettek mikrobiológiai és analitikai laboratóriumi vizsgálatok céljából. Az ellenőrzések során az úgynevezett helyettesítő termékek (imitátumok) használatát és a fogyasztók megfelelő tájékoztatását is fokozottan figyelték.

Észre sem veszi a vásárló, ha nem tejfölt kap a lángosra?

Hibaként általános higiénés hiányosságokat állapítottak meg a szakemberek. Hibának bizonyult a higiénés kézmosáshoz szükséges kellékek hiánya, illetve a helytelen mosogatási technológia is. Emellett a dolgozók nem minden esetben rendelkeztek érvényes egészségügyi dokumentumokkal. A diák-munkavállalók között jellemző hiányosság volt az elmaradt higiéniai oktatás. A strandbüfék kis méretéből adódó hibás eljárás: az alapanyagok, a félkész és késztermékek együttes tárolása is számos esetben problémaként merült fel. Több létesítményben a hűtőterek hőmérsékletét egyáltalán nem ellenőrizték, vagy nem a valóságnak megfelelően dokumentálták.

Hallgassunk az ösztöneinkre – tanácsolja a szakértő, akivel arról beszélgettünk, hogyan kerülhetjük el az ételfertőzéseket a nyáron akár otthon, akár a vendéglátóhelyeken.

Az ellenőrzött büfékben az úgynevezett imitátumok használata nem haladta meg a 60-40 százalékra tehető országos szintet. Ugyanakkor azokon a helyeken, ahol a tejföl helyett "frissfölt", vagy virsli helyett "rudacskát" használtak, a fogyasztók megfelelő tájékoztatása elmaradt. Felkai Beáta Olga pozitív változásként kiemelte, hogy javuló tendenciát mutat a forgalmazott ételekben előforduló allergénekről szóló tájékoztatás. Bizakodva hangsúlyozta, hogy a 79 fagylaltból és 19 büféételből vett minták eddig elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményei optimizmusra adnak okot. Ezek alapján ugyanis a Nébih laboratóriuma nem állapított meg élelmiszer-biztonsági veszélyt jelentő határérték-túllépést.