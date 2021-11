Emésztőrendszeri panaszok: igyunk gyógyvizet?

Magyarország legértékesebb kincsei közé tartoznak a föld mélyéről előtörő gyógyvizek. A térség természeti adottságait évezredek óta kihasználják az itt élő emberek, már a rómaiak is fürdőket építettek, a gyógyvizes forrásokból pedig országszerte vételeznek vizet az emberek, hogy különböző egészségügyi panaszok kezelésére használják. Összetételük alapján a gyógyvizeket nyolc főbb csoportba (alkalikus gyógyvizek, földes-meszes vizek, kloridos és konyhasós vizek, vastartalmú vizek, keserűvizek, kénes vizek, jódos-brómos-sós vizek, radioaktív gyógyvizek) oszthatjuk, ez pedig az egészségünkre gyakorolt hatásukat is befolyásolja. Egy részükkel valamilyen hiánybetegséget ellensúlyozhatunk, de különböző betegségek kezelésére vagy megelőzésére is használják őket. A sokakat érintő emésztőrendszeri panaszok ellen több típus is bevethető.

Emésztési problémával időnként mind szembesülünk hol enyhébb, hol pedig súlyosabb formában. Legtöbb esetben a helytelen táplálkozás okozza, nehezen emészthető, túl zsíros vagy túl savas, erősen fűszeres ételek fogyasztása miatt alakulnak ki a panaszok. Ilyenkor többnyire teltségérzet, gyomorfájdalom, puffadás, gyomorégés, hasmenés, hányinger vagy akár hányás is jelentkezhet. Az emésztőrendszer túlterheléséből adódó problémák többnyire rövid ideig tartanak és kezelés nélkül, spontán elmúlnak. Bizonyos emésztőrendszeri problémák - például a gyomorsav-túltermelődés, gyomorhurut, illetve a vastagbélgyulladás - azonban nem csak az étkezéshez köthetőek és visszatérő problémát okozhatnak a betegeknek. Ezeket a panaszokat bizonyos gyógyvizes ivókúrák is enyhíthetik.

Milyen gyógyvizek segíthetnek?

Gyomorsavtúltengés, illetve gyomor- és bélhurut esetén gyakran javasolnak ivókúrára alkalikus gyógyvizeket. A bennük nagy mennyiségben megtalálható nátrium-, kálium- és hidrogén-karbonát-ionoknak köszönhetően enyhíthetik a gyomorégést és a refluxos tüneteket, valamint hozzájárulhatnak a gyomor és a bélrendszer egészséges működéséhez. Ilyen alkalikus víz található a többi között Bükkszéken, Kisterenyén, Nagyszénáson, Túrkevén, Békésen, Szolnokon, Tótkomlóson, Gyopárosfürdőn, Gyulán és Makón is. Vesekövesség esetén ugyanakkor nem javasolt ezeknek a gyógyvizeknek a fogyasztása.

Az emésztőrendszeri panaszokat bizonyos gyógyvizekkel is enyhíthetjük. Fotó: Getty Images

A glaubersós keserűvizeknek hashajtó tulajdonságuk van, ami miatt székrekedés esetén, a székletürítés megkönnyítésére is bevethetőek. Az emésztés javítása mellett sokan a májbetegségek enyhülését remélve fogyasztanak ilyen vizeket. Mivel csökkenthetik az epekőképződést is, így epebetegeknek szintén érdemes lehet kúraszerűen fogyasztani. Többségük magnéziumot, nátriumot, kalciumot, hidrogén-karbonátot, szulfátot és kloridot is tartalmaz. Hasmenés, hányás és más módon bekövetkezett jelentős folyadékvesztés esetén azonban nem javasolt fogyasztani belőlük, mivel hashajtó tulajdonságuk miatt a szervezet kiszáradását eredményezhetik.

A kénes, vagy más néven savanyúvizek alkotóelemei a nátrium, a szulfát, a szulfid, a klorid, de káliumot, lítiumot is tartalmaznak. Ezeknek a gyógyvizeknek a fogyasztása szintén elősegíti az egészséges emésztést, enyhíti a puffadást és csökkentheti a savtermelődés mértékét, így refluxos panaszok esetén is alkalmazhatóak.

Habár a felsorolt gyógyvizek fogyasztása többféle betegség esetén javasolt lehet, mielőtt ivókúrába kezdenénk, mindenképpen kérjük ki kezelőorvosunk vagy egy kifejezetten gyógyvizekkel foglalkozó szakorvos tanácsát. A gyógyvizek ugyanis befolyásolhatják bizonyos kezelések hatékonyságát is, az egyoldalú ásványianyag-többlet pedig a szervezet működésére is hatással van és nem kívánt tüneteket eredményezhet.