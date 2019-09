A legjobb ételek megfázásra

Könnyen emészthető finomságok a burgonyától a gyógyító smoothie-ig.

Héjában sült krumpli

A csirkehúsleves, a citrusok és a gyömbér szinte mindenkinek azonnal eszébe jut, ha "gyógyító ételekre" gondol. Van azonban néhány olyan finomság is, amelyekre sokan nem is gondolnának. A héjában sült krumpli például nemcsak gyomorbántalmak esetén számít kiváló választásnak, hanem akár a megfázásos tüneteket is enyhítheti. Magas rost- és C-vitamin-tartalma révén segítheti a gyógyulást - különösen akkor, ha egy kis fehérjét, például görög joghurtot vagy cottage cheese-t is be tudunk kanalazni mellé.

Nem csak a húsleves segítheti a gyógyulást. Fotó: iStock

Olajos magvak

Magvakat és dióféléket is érdemes rágcsálni, méghozzá azért, mert ezek magas E-vitamin- és cinktartalmuk révén hozzájárulnak azimmunrendszerhatékony működéséhez. A kesudió, a mandula, a tökmag, a lenmag vagy akár egy marék dió is remek választás.

Zöld tea

A megfelelő folyadékpótlásról se feledkezzünk meg. Egy-egy bögre tea elszürcsölése sokat segíthet fájó torkunknak vagy nyugtalan gyomrunknak, a zöld tea pedig kvercetintartalmának köszönhetően különösen hatékonyan segítheti az immunrendszert. Teánkba tegyünk mézet, ami finom íze mellett baktériumellenes hatása miatt is felgyorsíthatja a gyógyulást, valamint segítheti a torokfájás és köhögés elmulasztását is.

Bodzaszörp és smoothie

Kiváló választás lehet egy pohár bodzaszörp is, a bodzában lévő antociánok ugyanis hatékonyan támogatják az immunrendszert. Egy csésze gránátalmalé, 170 gramm joghurt és egy csésze eper összeturmixolása után pedig egy antioxidánsokban gazdag "gyógyitalt" kapunk, ami akkor is hatékonyan segítheti a gyógyulást, amikor úgy érezzük, egyáltalán nincs étvágyunk.

