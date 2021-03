A legegészségesebb húsfélék

Hátszín

A hátszín párolva vagy roston sütve igen egészséges, hiszen zsírszegény, miközben igazi fehérjebomba. Nagyon változatosan el lehet készíteni: sütni, párolni, levesbe főzni, hajszálvékonyra szeletelve salátában tenni. Csupán 3,5 gramm zsírt tartalmaz adagonként, míg például egy adag rib-eye szték már 10 grammot.

Az egészben grillezett csirke az egyik legegészségesebb húsétel

Grillezett csirke

A csirke- vagy a pulykamell szintén nagyon egészséges sütőben sütve vagy grillezve. A pulyka pedig kifejezetten sovány, mégis magas fehérjetartalmú húsféle, amelyet érdemes rendszeresen készíteni, mert szendvicseinkbe is sokkal jobb, ha ilyesmit teszünk, nem pedig bolti felvágottakat. Még a bolti, sovány csirkesonkánál vagy pulykasonkánál is egészségesebb, mert kevesebb benne a nátrium, a mesterséges anyag és a tartósítószer.

Csirkecomb

A csirkecomb is jó választás, különösen a felsőcomb. A csirkemellnél ugyan kicsit több benne a zsír, tehát a kalória is, viszont ízesebb, több benne a vitamin és az ásványi anyag, például a vas is. Aki nem diétázik, ropogósra sütve nyugodtan megeheti a bőrét is.

Szűzpecsenye

A sertéshúsok közül a szűzpecsenye a legjobb, pontosabban legegészségesebb választás. Nagyon finom, sovány húsféle, kiváló fehérjeforrás, alacsony a zsírtartalma, és nagyon sokféle módon elkészíthető. A gyomrot sem terheli meg, így zöldségkörettel, salátával bátran fogyasztható akár vacsorára is.

Konzerv tonhal

A halfélék közül, ha nem jutunk frisshez - sok boltban nem árulnak ilyesmit - válasszuk a konzerv tonhalat. Már egy adag jobb minőségű tonhalkonzervben benne lehet a napi omega-3 zsírsav-szükségletünk 100 százaléka. Olyan keressünk, amelyet vízben vagy olívaolajban tettek el,nem pedig sós lében, mert utóbbiban nagyon nagy mennyiségben található nátrium (és ez szinte minden konzervre igaz), ami nem mondható éppen egészségesnek.

Forrás: goodhousekeeping.com