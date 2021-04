Zsugorodik a mája?

Nagyon ritkán bizonyos gyógyszerek vagy a környezetünkből származó méreganyagok, olykor a szívelégtelenség is okozhat májcirrózist. Májzsugorhoz vezethet egyéb, ritka, öröklődő megbetegedés is, melyek közül a cisztás fibrózist, a galaktozémiát és a glikogén-tárolási betegséget érdemes megemlíteni.

A májzsugorodás hosszú ideiga betegnek. Később is csak bizonytalan, más betegségekben szintén előforduló panaszok jelentkeznek, pl.. Hasi fájdalom gyakran kialakul.A máj mirigyállománya tartalékkapacitásának nagyságára jellemző, hogy még akkor is képes ellátni a májra háruló feladatokat, ha csupán a máj szövetének 10 százaléka működik. Később a folyamat előrehaladásának köszönhetőn, a máj működésének elégtelensége miatt rendkívüljelenhetnek meg.A bőrön pók alakú, kitágult hajszálerek jelennek meg, amiket csillag- vagy póknévuszoknak nevezünk. A tenyerek és talpak bőrén vérbőség okozta pír látható. A hormonháztartás károsodása miatt a férfi betegek szőrzete kihullik, szeméremszőrzetük nőies jellegűvé válik, mellük nőiesen megnagyobbodik, heresorvadás következik be. Nőkben menstruációs zavar, menstruáció-kimaradás, férfiakban impotencia kifejlődése gyakori. Néha a lehelet jellegzetes édeskés szagú, májbetegségre jellemző.

Soha nem késő abbahagyni az alkoholfogyasztást! Még számottevő májkárosodás esetén is jelentősen javítja a beteg életkilátásait és életminőségét.

A véralvadási rendszer fehérjéinek hiánya miattjelentkezik. Előrehaladott májzsugorodásban sárgaság is kialakulhat, a beteg viszketésre panaszkodik. A fehérjetermelés zavara, a vér csökkent albuminszintjeokoz, és ez szerepet játszik a hasüregi folyadék felszaporodásában (aszcitesz) is. A májsejtek működési elégtelenségén kívül ilyenkor a máj körüli (ún. portális) vénás vérkeringésben is kóros változás áll be, amelyben a vér továbbhaladásának akadályoztatása miatt megnő a nyomás, ezért pangás alakul ki. A portális vénás keringés zavara következtében felszaporodott mennyiségű vizenyő miatt a has jelentős mértékben elődomborodik. Gyakori a köldöksérv. A sovány, vékony felsőtestből kiinduló hatalmas has, vékony végtagokkal, sajátos, pókszerű képet ad, amelyből a májzsugoros megbetegedés azonnal felismerhető. A sárgaság nem szokott súlyos fokú lenni, gyakran változó mértékben jelentkezik; tartós, kifejezett sárgaság rossz kimenetelre utal.Tág, bőr alatti vénák láthatók továbbá a has és a mellkas területén, és a tápcsatornát bélelő nyálkahártya alatti vénák is kitágulnak. Egészséges emberben az emésztőrendszerből és a lépből a májon át áramlik a vér vissza a szívbe. Májcirrózisban a hegesedés miatt ez az átáramlás akadályozottá válik, a vér a májkapu-vénában feltorlódik, a vérnyomás itt megemelkedik A vér olyan ereken keres utat magának, amelyeken eddig csak kis mennyiségben folyhatott át. Ezek az erek kitágulnak, a faluk sérülékennyé válik. Legveszélyesebb a nyelőcső alsó harmadában található kis erek tágulata, mert ezek könnyen megrepedhetnek, akár halálos vérzést okozva.A méreganyagok felhalmozódása károsítja a központi idegrendszert, ami, amely a személyiségváltozástól a kómáig terjedhet. A kezdeti tünetek:. A máj a gyógyszerek feldolgozásában és lebontásában is jelentős szerepet játszik. Károsodásakor a gyógyszerek kiürülése lassul, felhalmozódhatnak a szervezetben, ezért mellékhatásaik fokozódhatnak.