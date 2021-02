Mitől görcsöl a hasam?

Hasgörcs táplálkozástól

Egy emészthetetlen vagy nehezen emészthető étel ugyanúgy hastáji görcsökkel halad végig tápcsatornánkon, mint a bakteriális fertőzések. A gyomorrontás kellemetlen vezértünete is maga a tompa vagy görcsös fájdalom a gyomorban, de a hányással, hasmenéssel kísért bélhurut is jelentkezhet görcsök kíséretében. A túlzott fűszerezés és rostbevitel, a nagyon savas vagy zsíros ételek fogyasztása gyakorta okoz kellemetlen görcsöt, melyHa azért jelentkezik gyulladás vagy irritáció, mert túl sokat ettünk, akkor a panaszok jellemzően hamar múlnak, elegendő csupán kímélő diétába kezdeni.A szélgörcsökről is érdemes néhány szót ejteni, mely jobbára a túlzott levegőnyelés miatt jelentkezik (evés, ivás, beszéd során) vagy olyankor, ha fokozott a gázképződés a vastagbélben. Míg az első eset pusztán odafigyeléssel (például nyugodt étkezésekkel) nagyrészt kiküszöbölhető, utóbbi, illetve segíthetnek bizonyos gyógyszerek is.