A laktózérzékenység típusai

A laktózérzékenyek nem tudják megemészteni a tejcukrot. Ennek oka, hogy a laktóz lebontásához szükséges enzim hiányzik vagy működése lecsökkent a szervezetükben. Nem mindegy azonban, hogy a probléma csak átmenetileg áll-e fenn vagy végleges.

Tisztelt Doktor Úr/Doktornő! Soha ilyen problémám nem volt, hasmenés is nagyon ritkán fordult elő. Már fél éve a székletem nem olyan állagú, mint előtte szokott lenni, illetve a bélgázok is 4x többször törnek rám, mint régebben. Mennyiségileg kevesebb lett a székletem és formátlan, nem hasmenés állagú de zsíros és nem olyan szilárd és nem olyan alakú, mint előtte. Úgy érzem, hogy levegő van a belekben és többször is szellentek, pedig előtte nagyon ritka volt nálam, és ha volt is, nem lehetett érezni, de mióta ezek a panaszok vannak, azóta többször és erősen érezhetőek. Már szedtem gyógyszert, próbáltam a Normaflort és ettem étcsokit is, teljes kiörlésű pékárút, ezek régen egyből használtak, de most semmit. Az étrendem nem változott, háziorvosnál már voltam, még hasi ultrahangra is elmentem, de semmi nem változott. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen okok okozhatják ezt?

Előre is köszönöm válaszát!

Kedves Kérdező! A leggyakrabban a tejcukor okoz ilyen panaszokat. Igyon laktózmentes tejet, tejfölből, tejszínből, joghurtból is a laktózmenteset válassza. Natúr sajtot és túrót egy bizonyos mértékig azonban ehet. A tejcsoki kihagyásáró...