A bélflóránkat is megváltoztatja a meditáció

A meditáció lélekre gyakorolt pozitív hatásairól eddig is sokat hallhattunk és olvashattunk: sokan dicsérik ezt a módszert például azért, mert segít megnyugodni, jobban aludni, vagy épp koncentrálni a mindennapokban. Nemrég viszont egy, buddhista szerzetesek bevonásával készült tanulmányból kiderült, hogy a bélflóra szabályozásában is fontos szerepe lehet a meditációnak. Így hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez, és olyan mentális és fizikai betegségek kockázatát csökkentheti, mint a szorongás, a depresszió vagy a szívbetegségek - írja a The Guardian.

A bélflórára is jótékony hatással lehet a meditáció

Kutatásukhoz a tudóscsoport 37 tibeti buddhista szerzetes széklet- és vérmintáját elemezte, illetve vetette össze a környéken élő 19 világi lakoséval. A szerzetesek három templomból kerültek ki, és közülük mindenki évek óta meditált: 3-30 év közti gyakorlattal rendelkeztek, és naponta legalább két órát töltöttek meditációval. Ezen kívül egyikük sem használt a kutatást megelőző három hónapban olyan szereket – antibiotikumokat, probiotikumokat, prebiotikumokat vagy gombaellenes szereket –, amelyek megváltoztathatták volna a bélmikrobák mennyiségét és sokféleségét.

A meditáció meglepő hatására derült fény. Fotó: Getty Images

A székletminták elemzése jelentős különbségeket mutatott ki a mikrobák sokféleségében és mennyiségében a szerzetesek és szomszédaik között. És a vérvizsgálat eredményei is kimutatták, hogy a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatával összefüggésbe hozható anyagok szintje jelentősen alacsonyabb volt a szerzeteseknél, mint szomszédaiknál.

„Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a hosszú távú mély meditáció jótékony hatással lehet a bélflórára, lehetővé téve a szervezet számára az optimális egészségi állapot fenntartását” – írták kutatásukról a tudósok. Hozzátéve, hogy a meditáció szerepe a mentális és fizikai betegségek megelőzésében, illetve kezelésében szerintük mindenképpen további kutatásokat érdemelne.

