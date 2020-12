5 dolog, amiről nem gondoltuk volna, hogy puffadást okoz

Szerző: Huták Judit Létrehozva: 2012. augusztus 6. 12:47 Módosítva: 2020. december 8. 13:36

Nem evett semmi "olyat", mégis lufinak érzi magát? Talán nem is ez áll a panaszok hátterében! Antibiotikumok, rágózás, szénsavas üdítők - nem is gondolnánk, hogy ezek is hozzájárulhatnak a kellemetlen puffadásérzéshez.

h i r d e t é s

a káposzta, a karfiol, a brokkoli. Mások azzal is tisztában vannak, hogy rájuk személy szerint mi hat rosszul: van, aki a tejet nem bírja, más viszont bizonyos gyümölcsöket. Azonban időnként előfordul, hogy valaki odafigyel az étkezésére, mégis többször érzi magát puffadtnak, felfúvódottnak. Következzen néhány ok, amelyekről hajlamosak vagyunk elfeledkezni! Azt mindenki tudja, hogy bizonyos ételek felelősek lehetnek a fokozott gáztermelődésért és a puffadásért. Ezek közé tartozikMások azzal is tisztában vannak, hogy rájuk személy szerint mi hat rosszul: van, aki a tejet nem bírja, más viszont bizonyos gyümölcsöket. Azonban időnként előfordul, hogy valaki odafigyel az étkezésére, mégis többször érzi magát puffadtnak, felfúvódottnak. Következzen néhány ok, amelyekről hajlamosak vagyunk elfeledkezni! Antibiotikumok Az Ha ezek elpusztulnak, akkor a táplálékot sem tudjuk megfelelően feldolgozni - ennek következménye lehet a gázképződés és a puffadás.

Hormonproblémák Vannak hölgyek, akiknél aHa bizonyos hormonok magasabb arányban vannak jelen a szervezetben, akkor az a bélmozgások lelassulásához, a székletürítés gyakoriságának csökkenéséhez, ezen keresztül székrekedéshez, puffadáshoz és hasfájáshoz vezethet. Hasonlóképpen, a hormonterápián lévő hölgyek, a kismamák vagy éppen a nőgyógyászati problémával küzdők (PCO-szindróma, petefészekrák stb.) is gyakrabban szenvednek a puffadástól. Az antibiotikumok nemcsak a betegséget okozó mikrobákat, baktériumokat pusztítják el, hanem a bélrendszerünkben élő fontos "jó baktériumokat" is. Ezek nemcsak az immunrendszerünk megfelelő működéséhez járulnak hozzá, de segítenek például bizonyos vitaminok szintézisében, és természetesen a táplálék megemésztésében is.Vannak hölgyek, akiknél a menstruáció előtti időszakot a puffadás, fokozott gázképződés is megnehezíti. Ennek oka a megváltozott hormonegyensúlyban keresendő.Hasonlóképpen, a hormonterápián lévő hölgyek, a kismamák vagy éppen a nőgyógyászati problémával küzdők (PCO-szindróma, petefészekrák stb.) is gyakrabban szenvednek a puffadástól. Túlságosan erős menstruációról akkor beszélhetünk, ha a menstruáció során jelentős mennyiségű vért veszítünk, és az (illetve az azt kísérő fájdalom) megnehezíti a hétköznapjainkat vagy az éjszakai pihenésünket. Mi állhat a háttérben és mit tehetünk ellene? Korábbi cikkünkből megtudhatja. h i r d e t é s Bizonyos ételek felelősek lehetnek a fokozott gáztermelődésért és a puffadásért

Dohányzás, rágógumizás és stressz A túl sok levegőt nyeljen le (akár a rágó mozdulatok, akár a mély szippantások vagy éppen a stresszel kapcsolatos fokozott levegővétel miatt), mely aztán megreked a gyomorban, illetve a bélrendszerben - ez pedig egyenes út a puffadáshoz.

Szénsavas üdítők A széndioxiddal dúsított üdítők nemcsak azért okozhatnak puffadást, mert túl sok levegőt nyelünk a fogyasztásuk közben, hanem azért is, mert a széndioxid apró buborékjai a gyomorban és a belekben is megmaradnak. Emellett sok üdítőben találhatóak meg mesterséges édesítőszerek, színezékek és tartósítószerek, melyeket nem tud megfelelően feldolgozni a szervezet, így ezek is okozhatnak puffadást. dohányzás , a rágógumizás és a stressz szorosan összefüggnek - legalábbis a puffadás szempontjából. Mindhárom esetben ugyanis az egyén hajlamos lehet arra, hogy(akár a rágó mozdulatok, akár a mély szippantások vagy éppen a stresszel kapcsolatos fokozott levegővétel miatt), mely aztán megreked a gyomorban, illetve a bélrendszerben - ez pedig egyenes út a puffadáshoz.A széndioxiddal dúsított üdítők nemcsak azért okozhatnak puffadást, mert túl sok levegőt nyelünk a fogyasztásuk közben, hanem azért is, mertEmellett sok üdítőben találhatóak meg mesterséges édesítőszerek, színezékek és tartósítószerek, melyeket nem tud megfelelően feldolgozni a szervezet, így ezek is okozhatnak puffadást. A tüdőrák négy figyelmeztető jele Harminc éve emiatt alakul ki a legtöbb daganat Bélrendszerünk jelzi, ha gond van Ég a gyomra? Segítenek ezek a házi praktikák

Műfogsor A rosszul illeszkedő műfogsor is okozhat puffadásos panaszokat. A műfogsor viselője ugyanis több levegőt, illetve több - apró légbuborékot is magában foglaló - nyálat nyelhet le, így a levegő felhalmozódhat a gyomorban, illetve a bélrendszerben. A műfogsor viselője ugyanis több levegőt, illetve több - apró légbuborékot is magában foglaló - nyálat nyelhet le, így a levegő felhalmozódhat a gyomorban, illetve a bélrendszerben.

h i r d e t é s