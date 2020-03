Karfiol: a szuperzöldség 8 jótékony hatása

1. Rák elleni hatás

Hogyan fogyasszuk a karfiolt? Receptek! A karfiol hófehér rózsái kiváló tápanyagforrásként szolgálnak az energiaszegény étrendek kialakításánál, mivel a növény energiatartalma csekély. Éppen ezért a cukorbetegségben szenvedők is szívesen fogyasztják. Íme a receptek!

2. Javítja a szív egészségét

3. Gyulladásgátló

A karfiolnak számos remek élettani hatása van

4. Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban

5. Javítja az agy egészségét

6. Támogatja a méregtelenítést

A karfiol szulforafánt tartalmaz, ami egy kéntartalmú vegyület. Kimutatták róla, hogy megöli a rákos őssejteket, ezáltal pedig lassítja a tumor növekedését. Egyes kutatók úgy vélik, hogy a rák őssejtek megfékezésének fontos szerepe lehet a daganatos betegségek feletti ellenőrzés megszerzésében.De azt is kimutatták, hogy a karfiol a kurkuma hatóanyagával, a kurkuminnal együtt segíthet megelőzni és kezelni a prosztatarákot. A szulforafán pedig csökkentheti a kémiailag indukált emlődaganatok kialakulását az állatkísérletek szerint, gátolja továbbá a humán emlőrák sejtek növekedését a sejtenyészetekben, ami a sejtek pusztulásához vezet. A karfiolban megtalálható izocianátok is rákellenes hatásúak. szulforafán jelentősen javítja a vérnyomást és a vese funkciókat is. A tudósok úgy vélik, hogy a szulforafán előnyei kapcsolatosak a DNS metiláció javulásával (ez a DNS-hez kötődő öröklődő információ), ami elengedhetetlen a normális sejtműködéshez és a megfelelő génexpresszióhoz, különösen az artériák könnyen megsérülő belső bélése, az endothelium esetében. Magyarán a karfiol fogyasztása egészségesebben tartja az érrendszert.Ha az immunrendszer tévesen indítja el a gyulladásos választ, akkor is, ha nem fenyeget veszély, az jelentős károsodást okozhat a szervezetben, amely a rákhoz és más betegségekhez kapcsolódhat attól függően, hogy milyen szervekre van hatással a gyulladás . A karfiol gazdagon tartalmaz, s a fogyasztása ezért fontos a gyulladások kontrollálásában. Ilyen vegyület az indol-3-karbinol, vagy I3C, amely genetikai szinten, segít megelőzni a gyulladásos válaszokat, azaz már a szervezet működésének alapszintjén fejti ki hatását.A karfiol rendszeres fogyasztása egyszerű módja, hogy számos nagyon szükséges tápanyaghoz hozzájusson a szervezet. Egy adag karfiol a napi ajánlott C-vitamin mennyiség háromnegyedét tartalmazza. Továbbá, különféle fehérjéknek és ásványi anyagoknak: tiamin, riboflavin, niacin, magnézium, foszfor, B6-vitamin, folsav, pantoténsav, kálium, és a mangán.A karfiol fontos forrása a kolinnak , egy B-vitaminnak, amelynek ismert a szerepe az agy fejlődésében. Arendkívül feljavítja az agy aktivitását az állatoknál a méhen belül, jelezve, hogy lendületet kapott a kognitív funkció, azaz javul a tanulási képesség és a memória. Sőt a karfiol fogyasztása mérsékelheti a korral járó memóriacsökkenést és az agy toxinoknak való kiszolgáltatottságát gyermekkorban, illetve később is oltalmat ad.A karfiol többféle módon segíti a szervezetet, hogy megszabaduljon a mérgektől. Egyrészt antioxidánsokat tartalmaz, másrészt kéntartalmú tápanyagokat, harmadrészt glükozinolátokat, amelyek mind fontosak, hogy végül aktiválódjanak a méregtelenítő enzimek.