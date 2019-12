Az első menstruáció erről árulkodik

Amenstruációkezdetének ideje sokkal meghatározóbb lehet, mint azt sokan gondolnák: ha nem az optimális 12 éves korban kezdődik, akkor magasabb a szívroham, a stroke és a szívelégtelenség kockázata is - hívta fel a figyelmet dr. Carl Pepine, a gainesville-i Floridai Egyetem kardiológus professzora. "Nemcsak a nők nincsenek ezzel tisztában, hanem az orvosaik sem. Adatfelvételkor ezt nem is szokták kérdezni" - tette hozzá.

Az menstruáció kezdetének optimális, átlagos ideje 12 éves korra esik. Fotó: iStock

Dr. Pepine már rutinszerűen megkérdezi női betegeitől, hogy mikor kezdődött a menstruációjuk, és arra ösztönzi az általa képzett orvosokat, hogy kövessék példáját, figyeljenek erre is, és rögzítsék a nők kórtörténetében ezt az adatot. A szakember társszerzője egy, a Journal of the American Heart Association című folyóiratban publikált tanulmánynak, amiben azt figyelték meg, hogy azok a nők, akik 12 éves koruk előtte vagy utána kezdtek el menstruálni - átlagosan 12 éves korukban kezdődik az egyesült államokbeli nők menstruációs ciklusa -, nagyobb valószínűséggel szenvednek el az életük során káros szív-érrendszeri eseményt.

Mit tegyen? Érdemes megfontolni a megelőző lépéseket, ha a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából magasabb kockázatú csoportba tartozunk: rendszeresen ellenőrizni kell a vérnyomást, egészséges táplálkozási szokásokat kell kialakítani, és rendszeresen kell mozogni.

Azoknál a lányoknál, akik még előbb, már 10 éves korukban vagy még ennél is fiatalabban kezdenek menstruálni, négyszer magasabb a szívroham, a stroke és a szívelégtelenség kockázata. Emiatt pedig esetükben nagyobb a veszélye a korai elhalálozásnak is.

A másik irányba való eltérésnek is van kockázatnövelő hatása: azok körében, akik menstruációs ciklusa 13-15 éves korukban vagy még ennél is később indul meg, legalább kétszer magasabb az említett szív- és érrendszeri események rizikója.

Korábban az volt az elméleti háttér, hogy minél korábban kezd menstruálni egy nő, annál tovább lesznek kitéve a szervei az ösztrogén védőhatásának. Habár ez összefügg a rák kockázatával, de nem függ össze elég egyértelműen a szívbetegség kockázatával - mondta dr. Pepine.

A szív- és érrendszeri kockázat tehát a menstruáció túl korai vagy túl késői megkezdődésével függ össze. A kutatás szerint ebben az egyik kulcstényezőt két gyulladást jelölő marker jelenti. "Ezek nagyon erős korrelációban álltak a káros következményekkel, amelyeket ezek a nők a későbbi életük során elszenvedtek" - jegyezte meg dr. Pepine. "Úgy látjuk, hogy van valamilyen folyamat a szervezetükben, amely elindítja ezeket a gyulladásokat, melyek aztán kiterjednek a véredényekre - ez pedig nem jelent jót a későbbi életszakaszokra nézve."