Az e-cigaretta rosszabb a szívnek

A Cedars-Sinai kutatócsoportja 10 nem dohányzó, 10 dohányt szívó és 10 e-cigarettát használó szívének állapotát hasonlította össze. A kutatásban részt vevő mindegyik alany fiatalabb volt 40 évesnél, és alapvetően mindannyian egészségesek voltak. Egy könnyed testmozgás hatására a nem dohányzók szívében megemelkedett a véráramlás. A dohányt szívók körében az emelkedés mértéke kisebb volt. Ezzel szemben az e-cigarettát szívók körében egyáltalán semmiféle emelkedés nem volt kimutatható. - Ebből arra következtetünk, hogy az e-cigaretta olyan abnormitást okoz, amely gátolja a szív véráramszabályozását - mondta Dr. Florian Rader, a tanulmány társszerzője és a Cedars-Sinai Központ szívspecialistája.

Az e-cigaretta jobban árthat a dohányos szívének, mint a hagyományos cigaretta. Fotó: iStock

Sok ember a cigarettát helyesen a tüdőrákkal köti össze, ám évről-évre egyre több amerikai hal meg a dohányzás következtében kialakuló szívbetegség miatt. Ha az e-cigarettáról kiderül, hogy károsabb a dohányosok szívére, mint a hagyományos dohánytartalmú cigaretták, akkor ennek beláthatatlan egészségügyi következményei lesznek.

Halálozás Az Amerikai Egyesült Államok Közegészségügyi Hivatalának 2014. évi jelentéséből kiderült, hogy a dohányzás körülbelül négyből egy szív- és érrendszeri halálozásért felelős az Egyesült Államokban, ami évente durván 210 000 halálozást jelent. Ezzel szemben tüdőrákban hozzávetőlegesen 140 000 amerikai hal meg évente.

Dr. Rader szerint a kutatása túl szűk körű volt ahhoz, hogy konkrét válaszokat adjon, és az is igaz, hogy néhány e-cigarettát használó alany véráramlási eredménye hasonlított a hagyományos dohányosokéhoz, és fordítva. Emellett a kutatócsoport nem ellenőrizte az e-cigaretták THC-tartalmát - a THC egy marihuána-összetevő, amely gyakran fogyasztanak e-cigarettán keresztül. - Ezzel együtt az e-cigarettázók szívfunkció-vizsgálatának átlageredménye nagy mértékben eltért a hagyományos dohányosokétól - jelentette ki a kutató. "Azt kell mondjam, hogy ezek az eredmények újabb fontos figyelmeztetést jelentenek az e-cigarettát szívóknak, és egyben nagyobb vizsgálatokat is indokolnak" - mondta el Dr. Rader.

Ez a tanulmány az elsők között van azok sorában, amelyek az e-cigaretta szívre gyakorolt egészségügyi hatását vizsgálják, ráadásul néhány megfigyelő vizsgálatból már kiderült, hogy az e-cigarettázás növeli a szívroham kockázatát. Minden eddigi szakmai jelentés hangsúlyozza, hogy az e-cigarettázásnak komoly egészségügyi kockázata van.

Az Archives of Disease in Childhood című folyóiratban publikáltak egy tanulmányt, amelyben egy egyesült királyságbeli kamasz majdnem meghalt az e-cigaretta miatti allergiás reakciótól. Az egyébként egészséges 16 éves fiú lázzal, köhögéssel és légzési problémákkal jelentkezett be a kórházba, miután a tünetei egyhetes antibiotikumkúra után sem javultak. Hamarosan leállt a légzése és sürgősséggel keringést segítő és lélegeztetőgépre kapcsolták, antibiotikumokat és szteroidokat kapott. 35 napot töltött kórházban, és a tünetei 14 hónap alatt sem múltak el teljesen.

"Ez egy hirtelen kialakult, katasztrofális betegség volt" - mondta Dr. Jayesh Bhatt, az esettanulmány társszerzője és a Nottingham Gyermekkórház gyermektüdő-gyógyásza. Miután a fiú felépült, elmondta az orvosainak, hogy nemrég kezdett el e-cigarettázni, és kétféle ízesítésű folyadékot használt. Ezután allergiatesztet végeztek nála a két folyadékkal, és a fiú tünetei romlani kezdtek. Hiperszenzitív pneumonitiszt diagnosztizáltak nála - amely egy kontrollálatlan tüdőgyulladásfajta, amelyet valószínűleg az e-cigarettából belélegzett egyik vegyi anyag válthatott ki. "Nem tudjuk, hogy hány embernél okozott hiperszenzitív pneumonitiszt vagy más egészségügyi problémákat az e-cigarettázás, és ez leginkább azért van, mert az orvosok csak a legutóbbi időkben kezdtek el az e-cigarettázással összefüggő egészségügyi kérdésekre koncentrálni. Ám már több kollégám ismertette, hogy már volt ehhez hasonló esetük" - mondta el a gyermektüdő-gyógyász Az orvos szerint azt az üzenetet kell megjegyeznünk, hogy az e-cigarettázásnak valószínűleg nagyon komoly egészségügyi kockázatai vannak, köztük olyanok is, amelyeket az orvosok még csak most kezdenek azonosítani.

Mások is hangoztatják ezt a figyelmeztetést, különösen, amikor az e-cigarettázás hosszútávú hatásairól van szó. "Egyszerűen nem tudjuk még, hogy mi fog történni 20-30 év múlva azoknak az embereknek az egészségével, akik e-cigarettáznak, mert ezek az eszközök és termékek még csak rövid ideje léteznek" - mondta Dr. Brandon Larsen, az arizonai Mayo Klinika tüdőgyógyásza és patológusa.