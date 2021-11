Szinte mindennel kapcsolatban készül manapság tanulmány vagy felmérés. Nemrégiben például arról kérdeztek meg kétezer amerikait, hogy mitől szoronganak leginkább a társasági összejöveteleken.

Sokan attól tartanak, hogy nem fogják jól érezni magukat. Fotó: iStock

A legrosszabb rémálmunk

7 tipp szorongás ellen - kattintson!

Mint kiderült, a legtöbben attól tartanak, hogy felbukkan valaki, akit nem kedvelnek. Sokak rettegett rémálma az a kellemetlen helyzet is, amikor már nagyon távoznának, de nem tudják, hogyan lépjenek le. De attól is gyakran tartanak az amerikaiak, hogy nem fognak tudni beilleszkedni a társaságba, nem ismernek majd mást a házigazdán kívül, vagy egyáltalán nem is fogják jól érezni magukat.

h i r d e t é s

Étellel és itallal kapcsolatos aggodalmak is gyakran felmerülnek. Egyesek például amiatt szoronganak, hogy nem ízlik majd az általuk készített étel a többi vendégnek, vagy nem lesz elég finom az az ital, amit választottak az eseményre. Mások pedig attól félnek, hogy nem lesz a vendégségben olyan étel és ital, amit szeretnek.

Hamar eldől, hogy meddig maradunk

A válaszadók többsége már a megérkezés pillanatában tudja, jól fogja-e érezni magát a partin, sokan pedig már a buli 10 percében eldöntik, hogy korán lelépnek-e. Az első negyedórát viszont talán érdemes megvárni a döntéssel, ugyanis a válaszokból az derül ki, hogy átlagosan 14 perc után kezdjük el jól érezni magunkat egy társaságban.

Forrás: nypost.com