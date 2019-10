7 tipp szorongás ellen

Hasznos dolgok, melyeket bevethetünk szorongás ellen - egy friss kutatás szerint sokkal több embernek lenne szüksége ezekre, mint hinnénk.

Szakemberek szerint több dolog is felelős ezért. Egyrészt, okostelefonjaink szinte a tenyerünkhöz vannak ragadva, így mintha egyszerre próbálnánk egy virtuális világban és a kinti valós életben is boldogulni - ebből következően viszont agyunk szinte sosem pihen.

Hogy mi miatt aggódunk folyton? Legtöbben az egészségük miatt (57%). Őket az anyagi helyzetükért aggódók követik, de a nem megfelelő alvás, az öregedés, a külső megjelenés és a karrierjükben várható (vagy nem várható) előrelépés is a szorongást kiváltó vezető okok közt szerepelt.

A Healthspan nevű wellnessmárka nemrég 2000 fő bevonásával készített felmérést, melyből finoman szólva is meglepő dolog derült ki: a válaszadók több mint 40 százaléka érzi úgy, hogy szorong valamiért, és több mint 20 százalékuk évek óta nyugtalankodik valami miatt.

Tisztelt Doktornő! 25 éves nő vagyok, fél éve államvizsgáztam, 4 hónapja dolgozom adminisztrációs munkakörben, szeretem ezt csinálni. 3/4 éve költöztem össze párommal, akivel 7,5 éve vagyunk együtt. Édesapám 13 éves koromban 1,5 évig tartó daganatos betegségben, 43 évesen elhunyt, ami az idő előrehaladtával egyre inkább fáj, és egyre inkább dühít, hogy miért kellett így történnie, miért épp egy ilyen értékes embernek kellett annyi szenvedést átélnie, és itt hagynia szerető családját. Biztos, ez az eset formált olyan felnőtté, amilyen lettem. Gyakran érzem úgy, bármikor bármelyik szerettemet baj érheti, s ettől nagyon tartok. Nem rettegek, nem érzem betegesnek, de tény, hogy pl. ha nem veszi fel a telefont anyukám (55 éves, dolgozik, egészséges szerencsére), vagy nagymamám (77 éves, egyedül élnek mindketten), rögtön aggódni kezdek, ugye nincs baj... Pár perc - fél óra elteltével ha elérem őket, minden rendbe jön, megnyugszom. De ennél több idő után már szólok olyannak, aki tudom, hogy a közelükben van, hogy látják-e, nézzenek rá, jól van-e. Nem tudom, ez összefügghet-e a témával, de van egy kiskutyánk párommal. Nagyon okos, jól neveljük szerintem. Annyira féltem, hogy amikor rohant felénk játékosan, de ugatva egy felnőtt kutya az úton, sétáltatás közben, én gyorsan felvettem a kutyust, és addig nem tettem le, amíg ott volt a másik. Hiába mondta a gazdája, hogy nem bánt, csak játszani akar, nem mertem letenni, nem bírnám elviselni, ha érte is aggódnom kellene, ha baja lenne, mert őt is nagyon megszerettem. Túlzott ragaszkodás, beteges féltés, vagy ez egy teljesen normális aggódó szeretet? Kellene pszichológushoz fordulnom? Várom válaszát! Előre is köszönöm! R.

Tisztelt Kérdező! Ez a fokozott aggodalom valószínűleg összefügghet édesapja korai elvesztésével. Elmondásából úgy tűnik, hogy veszteség feldolgozása még nem történt meg teljesen. Ebben lehet kollégám segítségét kérni. Félelmeivel kapcsolatb...