Szorongsz, ha másnapos vagy? Nem vagy vele egyedül

Egyáltalán nem ritka a "hangxiety" néven emlegetett jelenség, az angol hangover, azaz másnaposság, valamint az anxiety, azaz szorongás keverékéből. A szó azt az érzést hivatott leírni, amikor az ember egy alkoholizálással töltött éjszaka után nemcsak fejfájással, gyengeséggel, émelygéssel küzd, hanem aggódik, illetve szorong is azok miatt, amiket előző nap tett.

"Másnapos vagy és közben szégyelled magad, bűntudatod is van az este miatt" - mondta az EverydayHealth.comnak Rane Wallace életvezetési tanácsadó. Ugyan nem klinikai diagnózisról van szó, egy kutatás szerint az emberek 12 százaléka tapasztalja meg a szorongást a másnaposság részeként.

A másnaposság alatti szorongás fizikai és pszichológiai tünetekkel is járhat:

fejfájás

émelygés

koncentrációs zavar

aggódás

ingerlékenység

alvási problémák

szégyen

bűntudat és megbánás az éjszaka eseményei miatt

heves szívdobogás

pánikrohamok

túláradó érzelmek

Miben különbözik a szorongástól?

Az ilyen típusú szorongás nagyrészt az alkohol okozta változásoknak köszönhető. Ivás közben az alkohol átmenetileg fokozza a gamma-aminovajsav (GABA) receptor hatását az agyban, ami a relaxáció érzését és a szorongás csökkenését eredményezi. De utána az agy vissza akar térni a normális állapotba.

"Az alkohol lelassítja az agyi aktivitást, ezért aztán az agy olyan neurotranszmittereket bocsát ki, amelyektől újra felgyorsul, hogy ellensúlyozza ezt a hatást" - magyarázta Gill Tietz kémiaprofesszor a portálnak. Ennek eredményeképpen a nyugalom és lazaság átadja a helyét a szorongóbb érzéseknek, amint az alkohol hatása csökken. "A legnagyobb különbség az időtartam. A másnaposság miatti szorongás egy-két napig tart. Szorongásos zavar esetén legalább hat hónapja fennállnak a tünetek" - magyarázta Wallace.

Minél félénkebb valaki, annál inkább szoronghat az alkoholizálást követően. Fotó: Getty Images

Tietz szerint azokat érinti leginkább a másnaposság ezen velejárója, akik amúgy is szorongásos zavaroktól szenvednek. Ez azért lehet egy kutatás szerint, mert a szorongók hajlamosabbak alkoholhoz fordulni, hogy megbirkózzanak a tünetekkel. Egy másik vizsgálat szerint a félénkebb típusú emberek is gyakrabban tapasztalják meg a másnaposság alatti szorongást másoknál. "A szorongásukat kissé enyhítette az ivás, másnap viszont jelentősen erősödött" - mondta Tietz. Ráadásul az alkohol nemcsak súlyosbíthatja a szorongásos zavarokat, hanem új tünetekhez is vezethet.

Így lehet enyhíteni

A legegyértelműbb módja a másnaposság alatti szorongás elkerülésének, ha egyáltalán nem leszünk másnaposak, azaz ha egyáltalán nem vagy csak mértékkel iszunk. Az alkohol ugyanakkor mindenkire másként hat: ez a többi között függ a nemünktől, a korunktól, a genetikánktól, a testsúlyunktól, a kedélyállapotunktól, hogy milyen gyógyszereket szedünk, illetve hogy mit ettünk előtte.

Azt is fontos megjegyezni, hogy antidepresszáns vagy más, szorongás miatt szedett gyógyszer esetén egyáltalán nem ajánlott alkoholt fogyasztani. Ha viszont már megtörtént a baj, Wallace szerint a fizikai másnaposság tüneteit pihenéssel, vízivással, egészséges ételekkel, valamint a koffein elkerülésével enyhíthetjük. A szorongás ellen pedig az alábbiakat javasolja.

Legyünk kedvesek magunkhoz. Tegyük fel a kérdést: ha egy barátunk lenne ebben a helyzetben, mit mondanánk neki? Hozzá kedvesebbek lennénk, mint saját magunkhoz?

Meditáljunk, vagy alkalmazzuk a mindfulness technikát, vagy figyeljünk a légzésünkre. Csukjuk be a szemünket, vegyünk 5-10 mély levegőt, majd képzeljük el magunkat egy nyugodt helyzetben, mint például egy tengerparton. Mit hallunk? Mit látunk? Mit ízlelünk? Milyen illatokat lélegzünk be? Mit érzünk?

Emlékeztessük magunkat arra, hogy mindez csak átmeneti állapot. Rendbe fogunk jönni.

Beszéljünk egy baráttal, mondjuk el, mi történt előző este, ha úgy gondoljuk, ettől jobban fogjuk érezni magunkat. "Gyakran a lehető legrosszabb forgatókönyvre gondolunk szorongás esetén, szóval ha valaki elmondja, mi történt pontosan, akkor az is kiderülhet, hogy a legrosszabb mégsem történt meg" - magyarázta Wallace.

Írjuk le, hogyan érezzük magunkat. Ez hasznos lehet akkor, ha legközelebb inni támad kedvünk.

Hagyjuk magunk mögött az eseményeket, miután átgondoltuk őket. "Ne tulajdonítsunk nekik nagyobb jelentőséget" - tanácsolta Wallace.

De semmiképpen se igyunk megint azért, hogy enyhítsük a szorongást, mivel ezáltal még inkább függeni fogunk tőle. Ha pedig rendszeresen megtapasztaljuk a másnaposság alatti szorongást, akkor jobban meg kell vizsgálnunk az alkoholhoz fűződő viszonyunkat. Wallace szerint ha úgy érezzük, az ivás problémát jelent, akkor érdemes orvos vagy pszichológus segítségét kérni, átbeszélni a szokásainkat, és kezelni a helyzetet, ha szükséges. Tietz azt is javasolja, hogy keressünk sorstársakat és támogató embereket a közösségi médiában, hallgassunk a témáról podcastokat, vagy olvassunk könyvet az ivásról való leszokásról.