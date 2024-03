„Senki sem ment el úgy mellettünk, hogy ne lett volna 1 kedves szava”

Egy édesanya sípoló nehézlégzéssel vitte be 11 hónapos kislányát ma reggel az érdi ügyeletes gyermekorvosi rendelőbe. Miután ellátták a gyermeket, a nő megírta tapasztalatait az Országos Mentőszolgálatnak, a levelet pedig a mentők közösségi oldalán is közzétették.

A kislány egy felfújt, megrajzolt mentős kesztyűt is kapott ajándékba. Fotó: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Példamutató kedvesség és türelem

Az anya elmodása szerint az ügyeletes rendelő várója tiszta és rendezett volt. A kisebb gyerekeknek a pelenkázóra játékokat készítettek ki, a nagyobbak lefoglalásához pedig két mesekönyvet tettek ki. A szülő és gyermeke érkezése után egy ápoló bekopogott a rendelőbe, hogy jelezze, új beteg jött.

A doktornő példamutató kedvességgel, türelemmel, de kellő határozottsággal vizsgálta meg kislányomat, és kérdezgetett a tünetekről. A vizsgálat során inhalált a gyerkőc, és míg a váróban vártuk annak hatását, ismét odalépett hozzánk egy fiatalember, és adott a kislánynak egy felfújt, megrajzolt mentős kesztyűt, amivel teljesen levette a lábáról a lufimániás kislányomat. (Ezúton is köszönet érte.) Pici apróság, de nagyon tetszett neki, azóta is azzal játszik” – idézte fel az anya.

„Pozitív élménnyel távoztunk”

A hálás édesanya levelében arra is kitért, hogy amíg várakoztak, egy egészségügyi dolgozó sem ment el mellettük úgy, hogy ne lett volna egy-egy kedves szava hozzájuk. Ennek köszönhetően a család – a gyermek betegsége ellenére – pozitív élménnyel távoztott a rendelőből.

„Köszönöm minden ott dolgozó szakembernek a felénk intézett kedves szavakat, és szakszerű ellátást” – zárta levelét a nő.