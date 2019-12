Miért pirulunk el, ha zavarban vagyunk?

Pontosan mi játszódik le a szervezetünkben, ha elpirulunk?

Nagy szerepe van a pirulásban a személyiségnek is, hiszen a jelenség általában akkor látható, ha zavarban vagyunk, kellemetlenül érezzük magunkat, bűntudatunk van vagy szégyelljük magunkat. Ha tehát valaki aggodalmaskodóbb, introvertált személyiség , könnyen jön zavarba, az gyakrabban is pirul el. személyiségjegyek mellett a helyzet is sokat számít a pirulásnál. Dr. Marije aan het Rot, a Groningen Egyetem viselkedéskutatója szerinta minket körülvevő embereknél. Akkor is könnyebben elpirulunk, ha nem érezzük jól magunkat a figyelem középpontjában, mégis oda kerülünk valamiért, például egy vizsgán, vagy ha előadást kell tartanunk. A megaláztatás (legyen bármilyen "kicsi") szintén kiválthatja a pirulást.Számos jelenséghez hasonlóan,. Ezzel szemben, ha valaki nem foglalkozik azzal, hogy mit gondolnak róla mások, azzal csökkentheti a pirulás valószínűségét.