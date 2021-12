Feszültségoldás: mi segíthet?

Ha a stresszforrást nem is tudjuk kiiktatni, az alábbi technikák segíthetnek a feszültség enyhítésében. Egyensúly munka és pihenés között Muszáj figyelnünk arra, hogy az aktívan eltöltött és a pihenésre szánt idő közötti egyensúly megmaradjon. Különösen stresszesebb időszak után hagyjunk időt a kikapcsolódásra, ez egyéntől függően lehet szabadnap, sport, séta, szauna, relaxáció, de akár egy barátokkal töltött este is üdítő lehet.

Testmozgás A nagy szellemi megterhelést, összpontosítást igénylő munkakörben dolgozók szenvedhetnek attól, hogy nap végre úgy érzik, az agyuk teljesen elfáradt, míg a testük szinte alig mozgott valamit. A feszültséget a fizikai mozgás az agyból is kisepri, hiszen a mozgás serkenti a jó hangulatért felelős endorfinok termelődését, a felgyorsult légzés és a felpezsdülő vérkeringés pedig méregtelenítő funkcióval is bír. Ha mindezt a friss levegőn tesszük, biztosított a kellemes, pihentető alvás.

Magnéziumpótlás

Teának 1-2 perces főzéssel készítjük el. Napi 1-3 csészét fogyaszthatunk ideges eredetű gyomor- és szívpanaszokra.. A citromfű (Melissa officinalis): jóízű, nyugtató és stresszoldó hatású tea. Korlátlan ideig lehet fogyasztani. Ha alvászavarral is küszködünk, akkor az esti órákban is fogyasszunk egy csészével, ne túl közel a lefekvéshez, mert vizelethajtó hatása is van.Stresszes életvitelünk miatt a megfelelő tápanyagokat és nyomelemeket is érdemes pótolnunk. Ha feszültek,, elképzelhető, hogy magnéziumhiány áll a háttérben. Magnézium szükséges a szervezet számára létfontosságú enzimreakciókhoz, az izmok és idegek megfelelő működéséhez, emellett kedvezően befolyásolja a szív munkáját is.