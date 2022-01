A rejtett stressz figyelmeztető jelei

Az állandó fogcsikorgatás hátterében például gyakran stressz húzódik meg. Ha azt vesszük észre, hogy öntudatlanul is sokszor tesszük napközben, vagy esetleg a párunk hívja fel figyelmünket az éjszakai fogcsikorgatásra, akkor elképzelhető, hogy többet stresszelünk a mindennapok során, mint hinnénk - írja összeállításában a brightside.me. Az éjszakai fogcsikorgatás gyakori jele emellett, ha reggelente sajgó állkapoccsal ébredünk.

A többi között hajhullás is jelentkezhet stressz tüneteként. Fotó: Getty Images

A fokozott izzadásért többféle tényező is felelhet, például erős fizikai aktivitás, magas hőmérséklet vagy éppen hőemelkedés, láz. Ha azonban egyikről sincs szó, és mégis folyamatosan izzadunk, az lehet a jele annak is, hogy folyamatosan szorongunk és stresszelünk. Szintén árulkodó tünet lehet a hajhullás. Teljesen normális, hogy mindennap elveszítünk pár szálat, ha viszont az átlagosnál több hajunk hullik, és erre semmilyen más kiváltó okot nem találunk, akkor felmerülhet a gyanú, hogy a stressz az oka. Érzelmi gondjaink megzavarhatják ugyanis a hajszálak növekedési ciklusát. A különösen stresszes események, élethelyzetek, érzelmi sokkhatások után a hajhullás általában nem azonnal, hanem 6-12 hét elteltével jelentkezik.

Bőrünk is jelezheti, hogy túlságosan sok stressz alatt állunk. Vörös kiütések, foltok megjelenése figyelmeztethet arra, hogy túl sok a feszültség az életünkben. Ilyenkor gyakran az áll a háttérben, hogy a stressz hatására szervezetünkben olyan vegyületek termelődnek, amelyek megváltoztatják testünk reakcióit bizonyos behatásokra. A stressz szemhéjrángatózás formájában is jelentkezhet. Az alsó szemhéj rángatózása a gyakoribb, a felsőé ritkább. Súlyosabb esetekben a rángatózás napokon, hetek, sőt, akár hónapokon át is kitarthat.

Fokozott feszültséget, szorongást jelezhet továbbá, ha szánk gyakran kiszárad, illetve folytonosan szomjasnak érezzük magunkat. Ha nem ettünk semmi sósat, és arról sem tudunk, hogy valamilyen betegség, vagy gyógyszermellékhatás okozná a panaszt, akkor valószínűleg a stressz hatására működnek alul nyálmirigyeink.