A tudatos jelenlét mentheti meg a házasságokat

Egyre több házasság végződik válással, és a hiedelmekkel ellentétben nem a hetedik év a vízválasztó. Sőt, a legtöbb pár 10-14 évnyi házasság után dönt a válás mellett, de egyre több házasságot bontanak fel az 50-70-es éveikben járók is. A házasság megújításáról, annak hosszú távú életben tartásáról kérdeztük szakértőnket, aki abba is beavatott, mi az az egyszerű dolog, amivel a legtöbb kapcsolat megmenthető lenne.

Nem a virtuális világban vagy értékes

A digitális technológia robbanásszerű elterjedése rendkívüli próbatételként nehezedik a kapcsolatokra. Mára ott tartunk, hogy a párok gyakran egymás mellett ülve, a saját kis világukba zárkózva, a telefonjukat nyomkodva beszélgetnek egymással, vagy másokkal. Az igazság azonban az, hogy nem maradunk le semmiről, ha néhány óráig nem követjük percenként az eseményeket – mondta lapunknak Dr. Perczel-Forintos Dóra, a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszékének vezetője.

Sokan menekülnek a saját virtuális világukba. Fotó: Getty Images

Jó tudni, hogy általában az alacsony önértékelésű és önbizalmú emberek hiszik azt: ha nincsenek folyamatosan jelen virtuálisan, fontos dolgokból maradnak ki. A mentális egészség egyik alapja viszont a stabilitás, ehhez pedig el kell fogadni, hogy akkor is értékes vagyok, ha nem állok folyamatosan rendelkezésre, általában egyébként teljesen lényegtelen kérdésekben – emelte ki a szakember.

Az információéhségünk teszi boldogtalanná a kapcsolatainkat

A technikai civilizáció rendkívül gyors fejlődésével az ember tudata nem képes lépést tartani. Őseink túlélésének kulcsa az volt, hogy minél figyelmesebben lekövessék a körülöttük lévő ingereket. Aki ugyanis először vette észre a megzörrenő bozótot, s így elsőként figyelt fel az oroszlánra, az időben el tudott előle menekülni. Mint arra Dr. Perczel-Forintos Dóra rámutatott, az információ megszerzése tehát hatalmas előnyhöz juttathat, ősidők óta ez a túlélés záloga.

Napjainkban, amikor percenként új inger érkezik a telefonunkra, természetes, hogy reflexszerűen felkapjuk rá a fejünket, hiszen az új információ akár létfontosságú is lehet. Ha pedig ez akkor történik, amikor épp a párunkkal beszélgetünk, vagy a gyerekkel játszunk, akkor a hangjelzés máris elvonja a figyelmünket, és sok esetben ott ragadunk az új ingernél, tehát már nem is figyelünk a másikra. Az együtt töltött minőségi idő azonban elengedhetetlenül fontos egy jól működő párkapcsolatban, családban, ehhez pedig az kell, hogy néha teljesen kizárjuk magunkat a virtuális világ történéseiből. A digitális technológiának számos előnye van, ám ennek határt kell szabni, ki kell alakítani a kultúráját, hogy ne károsítsa a valódi kapcsolatainkat. A túlzott mobilhasználatot ugyanis legfőképp azok szenvedik meg, akik a legközelebb állnak hozzánk – fogalmaz a klinikai szakpszichológus.

A túlzott mobilhasználatot legfőképp azok szenvedik meg, akik a legközelebb állnak hozzánk. Fotó: Getty Images

Az állandó online jelenlét azért is frusztráló lehet, mert a párok tagjai egymásra is hatással vannak. Ha például az egyikük nyaralás közben is folyamatosan a munkahelyi üzeneteit böngészi, akkor ez a másikat is a saját munkájára fogja emlékeztetni, kizökkentve őt a pihenésből. Ha ezt nem ellensúlyozzuk egy tudatos döntéssel, akkor nagyon rossz hatással lehet a párkapcsolatra, sőt végső esetben akár a kapcsolat végét is jelentheti.

A tudatos jelenlét a megoldás

A technikai civilizáció kihívásaira tehát még nem tudunk megfelelően reagálni, az információözön és a virtuális világ eltereli figyelmünket a valódi kapcsolatainkról. Új készségekre van szükség, amire a mindfulness, vagyis a tudatos jelenlét, a tudatos döntésekre való képesség jelenthet megoldást. A szakember azt tanácsolja, teremtsünk tudatosan időt és lehetőséget arra, hogy jelen legyünk a saját életünkben, például ha a párunkkal vagyunk, csak rá figyeljünk, értően hallgassuk meg. Érdemes meghatározni olyan időszakokat, – például este 6 óra után, vagy hétvégente – amikor csak a valódi kapcsolatainkkal, a párunkkal, a gyerekeinkkel foglalkozunk, és valóban jelen vagyunk az életükben.

A titok: jelen lenni a másik életében. Fotó: Getty Images

A mindfulness abban is segít, hogyan legyünk valóban jelen kapcsolatainkban, életünk történéseiben. Lehet ez akár egy konfliktushelyzet is, vagy egy egyszerű napvégi otthoni beszélgetés. Ilyenkor érdemes megfigyelni, milyen gondolataink vannak, milyen érzések töltenek el, ez a tudatosság pedig nemcsak a saját közérzetünket, hanem a párkapcsolatunk minőségét is javítja. A tudatosság, a jelenre való figyelem egyúttal kizárja a múlton való rágódást és a jövővel kapcsolatos aggódást, így csökken a depresszió, a szorongás is. Ez pedig szintén pozitív hatással van magunkra és a párkapcsolatra.

Ha probléma merül fel egy párkapcsolatban, a felek sokszor azt gondolják, biztosan nem illenek össze – említette még a szakember. Szerinte azonban a konfliktus, a nézeteltérés minden kapcsolat természetes része, és ha ezeket időben ki és át tudjuk beszélni, ezáltal pedig feloldani, hosszú távon még erősítheti is a párkapcsolatot.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!