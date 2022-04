Így hat a párkapcsolatra a közös kassza

A komoly párkapcsolatok, élettársi kapcsolatok, házasságok egyik nagy kérdése, hogy külön vagy közös kasszán legyenek-e a felek. Akik ez utóbbit választják, azoknak jobb a kapcsolatuk - derül ki egy, a Journal of Personality and Social Psychology-ban megjelent friss tanulmányból, melynek eredményeiről a New York Post is beszámolt.

A közös kassza a párok egy részénél működik, míg mások inkább a függetlenséget választják e téren. Fotó: Getty Images

A tanulmány vezető szerzője, Emily Garbinsky szerint azoknál a pároknál, akik a közös bankszámla mellett döntenek, több pozitív interakciót és tiszta kommunikációra utaló jelet figyeltek meg. Náluk már a szóhasználat is azt jelezte, hogy elégedettebbek és boldogabbak, illetve ők sokkal inkább kifejezték az összetartozásukat is, mivel gyakrabban használták a többi közt az "egyetértünk, elégedett, barát, kedvesség, figyel, béke" kifejezéseket.

"Arra számítottunk, hogy az összevont pénzügyek nemcsak az egymásra való támaszkodást jelzik, hanem a pár pénzügyi érdekeit és céljait is segíthetnek összehangolni. Ezeket mind a jobb párkapcsolati minőséggel hozzuk összefüggésbe" - idézi Garbinsky-t a New York Post.

Kulturális különbségek

A kutatók amerikai, brit és japán kérdőíves adatokat is összevetettek: arra a kérdésre keresték a választ, hogy vajon a kulturális különbségek milyen szerepet játszanak a párok pénzhez való viszonyában. A válaszok alapján azt látták, hogy míg a két nyugati nemzetnél a felek elégedettebbek és boldogabbak voltak a közös kasszával, a japánoknál ennek nem volt számottevő szerepe a párkapcsolati boldogságra nézve. Erre a kutatók szerint valószínűleg az lehet a magyarázat, hogy a nyugati individualista szellemben nevelkedettek jobban megérzik a közös perspektíva pozitív hatásait - mert általában nem a közös, hanem az egyéni célok előnyeire fókuszálnak -, míg a japánok a kollektivista kultúrában azt szokták meg, hogy másokra, párkapcsolatban pedig a társukra irányul a fókusz.

A tanulmány szerzői azt remélik, kutatásuk is hozzájárulhat ahhoz, hogy a szakemberek még hatékonyabban segíthessenek a pároknak elérni a vágyott boldogságot. Ha ugyanis valaki megtanulja úgy szervezni a pénzügyeit, hogy az jobb hatással legyen a párkapcsolatára, az nagyobb elégedettséghez, boldogsághoz, hosszabb távon pedig stabilabb kapcsolathoz is vezethet.