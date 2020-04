A leggyakoribb válóokok

Az egyik leggyakoribb válóok a szeretet, az odafigyelés és az intimitás hiánya. Egy 2731 elvált felnőtt részvételével készült felmérésben a válaszadók mintegy fele jelölte meg ezt a házassága felbontásának okaként.

Az elhidegülés hatalmas probléma

A Prevention.com által megkérdezett szakértő, Terry Gaspard is egyetért azzal, hogy az elhidegülés bizony hatalmas probléma. "Az érzelmi és szexuális intimitás kéz a kézben járnak, ezek hiányában viszont a házastársak nem fogják érezni a kötődést" - mondta. Egyetért vele a 64 éves Carol D. is: "Az első férjem jó ember volt, de érzelmileg elérhetetlennek bizonyult. Idővel rájöttem, hogy nem egészséges, ha magányos vagyok a házasságomban, így elváltam" - mesélte.

Megcsalás és eltérő szexuális igények

Gyakori válóok a megcsalás is, viszont az a házasság sem feltétlenül tart örökké, amelyet a felek túl fiatalon kötöttek. Andrea Liner klinikai pszichológus szerint ennek az az oka, hogy fiatalon még nem biztos, hogy a megfelelő ember mellett kötelezik el magukat a házasok. Ezek mellett az is a házasság megromlásához vezethet, ha a két félnek nagyon mások az igényei a hálószobában, és erre nem tudnak tartósan megoldást találni, vagy nem nyitottak a másik igényeire, még egyszeri kipróbálás szintjén sem. A 28 éves Katie például már férjnél volt, amikor rájött, hogy a párja igazából a férfiakhoz vonzódik. "Szerettük egymást, és ő párterápiára akart járni velem, de aztán egyetértettünk abban, hogy a szexualitás része annak, akik valójában vagyunk, így nem is volt igazán mit megbeszélnünk a szakemberrel" - emlékezett vissza.

Bántalmazás, egészségügyi problémák

Könnyen váláshoz vezethet az is, ha valaki minden problémáért a párját okolja. A házasság végét okozhatja továbbá a szenvedélybetegség, illetve az érzelmi vagy fizikai erőszak is. De ha egy kapcsolatban semmiféle szenvedélybetegség vagy bántalmazás nincs, és a felek kimondottan szeretik egymást, még akkor is előfordulhat, hogy eltávolodnak. Egy 886 szülő részvételével készült 2012-es tanulmány szerint az alanyok 55 százaléka vált el emiatt. "18 évig éltem házasságban. Megvoltak a hullámhegyeink és hullámvölgyeink, karriert építettünk, két gyereket neveltünk. Aztán nekem egyik egészségügyi problémám jött a másik után, ami neki már túl sok volt" - mesélte az 56 éves Susan. Bár még egy ideig mindent helyre akart hozni, később rá kellett jönnie, hogy ehhez már túlságosan eltávolodtak egymástól a férjével.

Mocskos anyagiak

Gyakori válóok a pénz is. A leginkább arra mehet rá a házasság, ha az egyik fél huzamosabb ideig anyagi problémákkal küzd, illetve nem őszinte a párjával pénzügyeit, adósságait illetően. Terry Gaspard szerint ez utóbbi erőteljesen megingathatja a bizalmat a másikban: még egy jól működő házasság is véget érhet emiatt. Andrea Liner pedig azt javasolja, hogy a házasok beszélgessenek többet a pénzről, pontosabban a lehetséges problémákról. Vitassák meg, mi történne, ha egyikük elvesztené a munkáját, vagy mindkettőjük fizetése jelentősen csökkenne. Ezeket senki sem képzeli el szívesen, de ha a párok megtanulnak együtt gondolkodni, és időben kitalálják a lehetséges megoldásokat, az komoly problémák lehetőségét iktathatja ki a jövőben - akár a házasságunkat is segíthet megmenteni.