Diákként csak így dolgozhatsz a nyáron

Általános szabály, hogy csak az vállalhat munkát, aki már elmúlt 16 éves. Munkaviszonyt írásba foglalt munkaszerződéssel lehet létesíteni, amelynek tartalmaznia kell az alapbért és a munkakört is. 18 év alatt a szülő írásos hozzájárulása is szükséges a munkavégzéshez és a szerződéskötéshez. Emellett a munkaviszony létesítését legkésőbb a munkába lépésig be kell jelenteni az adóhatósághoz.

A diákmunkára speciális szabályok is vonatkoznak. Fotó: Getty Images

Egyszerűsített foglalkoztatásnál mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb évi 120 munkanapra, alkalmi munka esetében legfeljebb öt egymást követő napra, ugyanakkor egy hónapon belül legfeljebb 15 napra, éves szinten pedig legfeljebb 90 napra létesíthető jogviszony. Ebben az esetben nem kötelező a munkaszerződés, de a munkavállaló kérheti, hogy foglalják írásba a szerződést.

A fiatalokra speciális szabályok érvényesek: éjszakai munkát nem végezhetnek, rendkívüli munkaidő sem rendelhető el. Napi munkaidejük legfeljebb 8 óra lehet, 16 évesnél fiatalabb munkavállaló esetében 6 óra. (Iskolai szünetek alatt 15 éves kortól már dolgozhatnak a diákok.) Amennyiben napi nyolc órát dolgozik egy diák, úgy havonta legalább bruttó 232 ezer forint illeti meg, illetve középfokú végzettséget vagy szakképesítést igénylő munka esetében legalább 296 400 forint (ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatást).

A munkavégzés nem veszélyeztetheti a diákok egészségét, testi épségét, illetve egészséges fejlődését. A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a diák munkába álláskor és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat. A diákok munkavégzésére vonatkozó részletes tájékoztatók megtalálhatóak a Munkavédelem Foglalkoztatás-Felügyelet weboldalán.

