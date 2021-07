Az egészségünk rovására megy a munkánk

Bár gyerekkorunktól kezdve rendszeresen halljuk, hogy az egészség a legfontosabb dolog a világon, felnőttként mégsem eszerint élünk - legalábbis a legtöbben. Erre hívja fel figyelmünket egy friss kutatás, amiről a metro.co.uk is írt néhány napja megjelent cikkében.

A tanulmány szerint tíz munkavállalóból hatan elhanyagolják testi egészségüket a munkájuk miatt, a dolgozók kilencven százalékának pedig szokása, hogy a munkaidején kívül is ránéz az e-mailjeire. A sok munka viszont nem elégít ki minket, sőt: 2020 februárjában még 67 százalék vallotta elégedettnek magát, 2021 márciusára viszont 57 százalékra esett vissza ezen dolgozók aránya. Ugyanakkor egyre többen szorongunk: a munkavállalók 27 százaléka érzi ezt napi szinten.

Az otthon munkavégzés miatt sokan túlzásba estek. Fotó: Getty Images

Mi állhat a háttérben?

A magyar munkavállalók 37 százaléka hullámvasútként élte meg a 2020 márciusa óta tartó, koronavírus által övezett időszakot, csaknem 32 százalék szerint viszont nagyon nehéz év volt. Részletek itt.

Szakemberek szerint ennek hátterében a koronavírus-járvány és a kényszerű bezártság okozta stressz, valamint az otthonról történő munkavégzés állhat. Ezek ugyanis ahhoz vezethettek a vállalatok többségénél, hogy a dolgozók túlzásba vitték a munkát, és mentálisan teljesen kimerültek. A probléma gyökere többnyire abban rejlik, hogy otthon eltűnt a határ a munkaórák és a szabadidő között, így sokan reggeltől estig dolgoztak.

Munka vagy egészség?

Természetesen nem kell választanunk a munkánk és az egészségünk között, az egyik ugyanis nem feltétlenül zárja ki a másikat. Egyre több cég figyel oda a munkavállalók hogylétére, és sok helyen igyekeznek akár személyre szabott tanácsadással is segíteni a mentális és fizikai egészség megőrzését. De az is nagyon fontos, hogy mi magunk mit teszünk az egészségünkért.

Húzzuk meg a határokat!

Az első és talán leglényegesebb, hogy egyszerűen muszáj határt húzni a munkaidő és a szabadidő között. Ne csak papíron legyen munkaidőnk, hanem a valóságban is tartsuk magunkat a szerződésünkben foglaltakhoz. Ha úgy érezzük, ez magunktól nem megy, érdemes a hét több napján is egy edzőpartnerrel időpontot egyeztetni, illetve olyan sportos vagy kreatív foglalkozásra időpontot foglalni, amit nem lehet lemondani. Így kénytelenek leszünk időben felállnunk a számítógép elől.

Ugyanígy legyen meg a pihenés ideje is: próbáljunk minden éjjel legalább 7-8 órát aludni, illetve napi 20 percet meditálni. Ha pedig nem bírjuk ki, hogy szabadidőnkben ne nézzünk rá az e-mailekre, akkor kapcsoljuk ki az értesítéseket a mobilunkon. Hétvégére vagy a nyaralás idejére pedig beállíthatunk egy "házon kívül" automatikus válaszüzenetet is. Ez megnyugtatóan hathat ránk, hiszen így tudatosítjuk magunkban, hogy senki sem vár majd azonnali választ. Másrészt pedig a kollégáinknak is példát mutathatunk az egészséges munkahelyi szokásokat illetően.