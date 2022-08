Varázslatos hatásuk van a természet illatainak

Gyakran érezhetjük úgy a természetet járva, hogy a hosszú séta ellenére is feltöltődtünk, felfrissültünk. Ez nem alaptalan, amit a Kenti Egyetem természetvédelmi és ökológiai intézete tudományos érvekkel is alátámasztott. A Medical Xpress oldalán is közzétett tanulmányuk eredménye szerint a természetben tapasztalt illatok hatására kipihentnek, örömtelinek és egészségesnek érezhetjük magunkat.

Akkor vagyunk a legboldogabbak, ha emlékeket társítunk az illatokhoz

A COVID-19 járvány kitörésével, az önkéntes karantén időszakában sokan megtapasztalták, milyen jó hatással lehet a testi-lelki egészségre az, ha a négy fal közül kiszabadulva teszünk egy sétát a természetben. A kutatók szerint ebben az élményben fontos szerepe van a szaglásunknak is, segítségével felidézhetünk például egy természethez köthető kellemes gyermekkori emlékeket. Ezért a tanulmányban kifejezetten arra fókuszáltak, hogy a fák és növények illata milyen hatással van egy túrázó hangulatára, vagy akár fizikai állapotára.

A természet illata ellazít minket. Fotó: Getty Images

A tanulmány során természetet járó emberektől gyűjtöttek be adatokat a testi és mentális állapotukról, illetve fák és növények illatát megszagoló embereket kérdeztek ki ugyanebben a témában. Az eredmények szerint az illatok hatására kipihentebbnek, nyugodtabbnak érezték magukat a vizsgált alanyok. Már önmagában az is pozitív hatású a felmérés szerint, hogy a természetet járók nem, vagy legalábbis csak kisebb mértékben találkozhatnak a városi élethez köthető légszennyezéssel és más kellemetlen szagokkal. A relaxáció csökkenti a stresszt és a kortizol nevű hormon szintjét, ami számos betegség kialakulásában szerepet játszik, így ezek az eredmények közegészségügyi szempontból is fontosak lehetnek

A kutatást mind a négy évszakban elvégezték, és azt is megállapították, hogy a szagok gyermekkori tevékenységekkel kapcsolatos emlékeket idéztek fel. Sok résztvevő nem is kimondottan az erdő, hanem annak egy bizonyos illata kapcsán érzett boldogságot vagy megnyugvást. Annál váltott ki a legintenzívebb reakciót, aki valamilyen korábbi emléket is tudott társítani a száradó levelek, vagy a nyíló virágok illatához.