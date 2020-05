Új női portál indult anyák napján

Magyarország legolvasottabb és legnagyobb példányszámban értékesített hetilapja, a Nők Lapja 1949 óta kíséri végig a nők generációinak életét, a közgondolkodás része, hiszen nemcsak bemutatja, de alakítja is a magyar nők világhoz való viszonyát. Olvasói egy olyan női közösséget alkotnak, amelyben nemzedékek értik és értékelik egymást, adnak át egymásnak tudást, tapasztalatot és szeretetet.

A nőkhöz és a nőkről szól - a weben is

"Májustól a nőklapja.hu-n a márka a digitális térre is kiterjeszti az erős női közösségére épülő jelenlétét. Célja, hogy az online platformon keresztül vonjon be új olvasókat, és ezáltal tovább növelje tömegbázisát. A Nők Lapjának ugyanakkor szándéka az is, hogy a jelenlegi hetilapolvasókat extra tartalommal szolgálja ki, és ahogyan a nyomtatott magazinok között, úgy az online világában is szemléletformáló női médiummá váljon" - emeli ki Lipták Tímea üzletág-igazgató, a nőklapja.hu lapigazgatója.

"A nőklapja.hu indulásával egy újabb, nagyon fontos mérföldkőhöz értünk a Nők Lapja történelmében: egy régóta dédelgetett, merész vágyálmunk válik valóra" - nyilatkozza Vékási Andrea, a Nők Lapja magazin főszerkesztője, a Nők Lapja márka portfólióigazgatója. "Nagyon sok munka, gondolkodás, tépelődés előzte meg a portál indulását. Mennyiben legyen más? És miben azonos? Kik fogják olvasni? Egy biztos: a lényeges dolgok nem változnak, a Nők Lapja ezek után is olyan fórum marad, ahol nemzedékek értenek szót egymással. Izgatottak vagyunk, vajon hogyan fogadják, hiszen a Nők Lapja mindig is a nőkhöz és a nőkről szólt: ez a női közösség kap most egy új felületet, ahol végre korlátlanul együtt lehet."

Anyák napján startolt a nőklapja.hu

Az anyák napján bemutatkozó új nőklapja.hu a hetilap teljes cikk-tartalma mellett naponta frissülő anyagokkal, videókkal és exkluzív podcastokkal jelentkezik, amelyeket Libor Anita főszerkesztő vezetésével egy új, önálló szerkesztőség készít a magazintól megszokott hitelességgel és szakmaisággal. Természetesen lesznek közösen gondozott anyagok, mint például két podcastsorozat. Az egyik az Inspiráló nők hetilaprovat továbbfejlesztése, amelyben a teljes beszélgetést meg lehet hallgatni, a másik az Anyámtól örököltem, amelyben Orvos-Tóth Noémit kérdezik a transzgenerációs női örökségünkről. A nőklapa.hu már a startra is exkluzív videókkal készül: Bombera Krisztina interjúvol olyan külföldön élő magyarokat, akik sikeres itthoni karriert adtak fel egy új életért.

"A végsőkig hiszek a minőségi tartalomban. Azokat a nyitott, gondolkodó nőket szeretnénk megszólítani, akiket érdekelnek az olyan innovatív megoldások, mint amilyen a nőklapja.hu is" - fejti ki Libor Anita főszerkesztő. "Én magam is rengeteg fizetős alkalmazást használok a mindennapjaimban, remélem, hogy a magyar piac nyitott lesz a digitális előfizetéses női tartalmakra. A nőklapja.hu szerkesztőségében azon fogunk dolgozni, hogy minőségi tartalmainkkal megszolgáljuk az előfizetőink bizalmát. Az online média nagy előnye, hogy gyorsabban tud reagálni a világ történéseire, így terveink szerint a nőklapja.hu a print lap megfontoltságához képest markánsabb hangon szólal majd meg."

A nőklapja.hu elsőként lesz előfizetéses termék a magyar női online médiumok közül. Freemium rendszerben működik, vagyis ingyenes és fizetős tartalmakat is kínál olvasóinak. A napi aktualitások, az ezekre reagáló véleménycikkek és a podcastok előfizetés nélkül érhetőek el az oldalon, az Olvasnivaló rovatba készülő, hosszabb lélegzetvételű anyagok, a hetilap cikkei, a 70 éves archívumból válogatott anyagok, valamint a videók pedig havidíjas előfizetéssel. A site tartalmaihoz az előfizetők az első hónapban 300 Ft-ért, a későbbiekben 1490 Ft-ért juthatnak hozzá, ez utóbbi a hetilap havi előfizetési díjának felel meg. Az előfizetés keretében a print magazin digitális verziója mellett minden nap pluszanyagokat is kapnak az előfizetők. Akik az előfizetés előtt szeretnék kipróbálni az oldalt, megtehetik: egy egyszerű regisztráció után 5 előfizetői tartalmat ingyen olvashatnak el. A Nők Lapja magazin online elindításával a kiadó egy újabb pillért épít a hagyományosan erős print és digitális női portfóliójába.

"Mindig jó érzés, amikor egy igényes, online női terméket sikerül útjára engedni, mert fontos misszió a miénk, és minél többen vagyunk, annál nagyobb az erőnk" - üdvözölte a nőklapja.hu indulását Kisszékelyi Veronika, az nlc.hu lapigazgatója is. "A digitális portfólió prémium női terméke, az nlc.hu 2019-ben ünnepelte nagykorúságát. A site a friss és magazinos tartalmaival továbbra is a magyar nők társa kíván lenni a mindennapokban. Változatos formában, széles témaválasztékkal a női tömegeket valóban foglalkoztató kérdésekben ad tanácsot, olvasnivalót a Neked, veled, érted! szlogenhez híven."