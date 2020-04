Óriási segítség a magyar mentősöknek

Magyarországi központú gyógyszeripari vállalatként a Richter kiemelt figyelmet fordít a hazai egészségügyre. Alapítványai és társadalmi felelősségvállalási programjai keretében évről évre jelentős összeget költ a hazai egészségügyi intézmények, illetve a magyar lakosság egészségének fejlesztésére. A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt a vállalat Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagjai úgy döntöttek, hogy egyhavi tiszteletdíjukat a mentőszolgálat dolgozóinak rekreációját szolgáló egyesületnek utalják át.

Mentőautók lakókat szállítanak el a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonából 2020. április 9-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A frontvonalban harcolnak

A felajánlás kapcsán Bogsch Erik, a vállalat igazgatóságának elnöke a követezőket mondta el: "A Richter vezető testületeinek valamennyi tagja osztozik abban az elkötelezettségben, amelyet cégünk is tanúsít a hazai egészségügy és a benne dolgozók iránt. Különösen fontosnak érezzük, hogy ezzel a felajánlással is azokat támogassuk, akik ebben a rendkívüli, megpróbáltatásokkal teli időszakban is erejükön felül teljesítve, a frontvonalban harcolnak annak érdekében, hogy a magyar lakosság egészségét védjék a koronavírus elleni küzdelemben."

"A mentőknek komoly lelki és fizikai terheléssel kell szembenézniük a koronavírus járvány kapcsán. Mindent megteszünk az egészségük védelméért, és már most hozzákezdtünk a rehabilitáció, rekreáció lehetőségeinek megteremtéséhez is, amiben a Richter Gedeon Nyrt. támogatása komoly segítséget jelent. Köszönjük! - nyilatkozta Dr. Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója.

