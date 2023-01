A fáradtság egy olyan általánosnak mondható tünet, amelyet a legtöbben nem vesznek komolyan, ahogy a megfelelő kezelését sem tartják indokoltnak. Hátterében ugyanakkor számos ok állhat a munkahelyi túlhajszoltságtól a stresszen át az egészségtelen életvitelig. Ha csupán időnként jelentkezik, komolyabb gondot rendszerint nem okoz, amennyiben viszont állandó problémát jelent, úgy fontos lehet a hátterében álló okokat is feltérképezni. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a leggyakoribb okokat, amelyek a fáradtság hátterében állhatnak, illetve azokat a jeleket is, amelyekkel mindenképpen javasolt felkeresni egy orvost.

Téli vagy tavaszi fáradtság

A legtöbben már hallhattak a téli, illetve tavaszi fáradtságról, amelynek lényege, hogy a kimerültség szezonálisan visszatérő problémát okoz. Ennek oka, hogy a napfényben és tápláló ételekben hiányos téli időszakban szervezetünk vitamin- és ásványianyag-raktárai kimerülnek, szervezetünket pedig kimeríti az ilyenkor terjedő nátha- és influenzavírusokkal vívott állandó csatározás. Sokaknál emiatt a tél utolsó heteiben alvászavar és általános rossz közérzet jelentkezik, ráadásul a kevésbé megerőltető tevékenységek is fárasztónak, megterhelőnek tűnhetnek.

A túlzott koffeinbevitel a kívánt hatás ellenkezőjét válthatja ki. Fotó: Getty Images

A kevés napfény hatására a D-vitaminból, az egyoldalú táplálkozás miatt pedig a C-, illetve a B-vitaminokból szenvedhet szervezetünk hiányt. Amellett tehát, hogy étrendünket ezekben a hónapokban is fontos tudatosan megválogatnunk (és előnyben részesíteni a vitamindús, tápláló fogásokat), érdemes lehet immunrendszerünk működését vitaminkészítményekkel is megtámogatni. A patikák polcain vény nélkül is elérhetőek olyan komplex készítmények, amelyek megfelelő arányban tartalmazzák a szervezetünk egészséges működéséhez elengedhetetlen vitaminokat – a B-vitamincsalád hiányának ellensúlyozására különösen jól jöhetnek ezek a táplálékkiegészítők.

Alvási apnoé

A tartós fáradtság hátterében nagyon sok esetben az is állhat, hogy egyszerűen nem tudjuk éjszaka megfelelően kipihenni magunkat. Az alvási apnoéban szenvedőknél olyan légzészavarok lépnek fel, amelyek megzavarják az alvási ciklust. Emiatt hiába fekszenek le időben, és fordítanak elvileg megfelelő időt az alvásukra, mégsem tudják megfelelően kipihenni magukat. Ennek a betegségnek számos komoly szövődménye lehet, ezért ha ilyesmire gyanakszunk, minél hamarabb menjünk alvásvizsgálatra.

Egy-egy éjszaka még nem jár komolyabb következményekkel, de ha rendszeresen 6 óránál kevesebbet alszunk éjjel, annak már lehet kihatása az egészségünkre. Érdemes tisztában lenni azzal, hogyan hat szervezetünkre, ha éjjelente 6 óránál kevesebbet alszunk.

Túlzott koffeinbevitel

Fáradtság ellen a legtöbben koffeintartalmú italokat vetnek be, a kávék, erősebb teák és az energiaitalok azonban csak átmeneti lendületet biztosítanak, túlzott fogyasztásukkal ráadásul épp a kívánttal ellentétes hatást érhetünk el. A koffein stimulálja a központi idegrendszert, így éberebbé, energikusabbá tesz, a kezdeti energialöket után viszont sokszor fáradtabbnak érezhetjük magunkat, mint azelőtt, hogy megittuk volna az élénkítő italt. Ráadásul a koffein az éjszakai pihenésünkre is hatással lehet, a rossz éjszakák pedig csak fokozzák a másnap érzett fáradtságot. Ezt pedig sokan csak még nagyobb dózisú koffeinbevitellel kompenzálják, ami a következő éjszakájukra is rossz hatással lehet. Ezért is fontos, hogy napi 400 milligrammnál többet semmiképpen se vigyünk be belőle, az esti órákban pedig már mindenképpen kerüljük a koffeintartalmú italok és ételek (például az étcsokoládé) fogyasztását.

Komoly betegségek is állhatnak a hátterében

A fáradtság a betegségek egyik legáltalánosabb tünete, ez jelzi ugyanis, hogy szervezetünk valamilyen kórokozóval viaskodik, leküzdéséhez pedig pihenésre van szüksége. Influenzásan például úgy érezhetjük, ahhoz sincs erőnk, hogy felkeljünk az ágyból, a fáradtság azonban néhány napon belül enyhülni fog, ahogy szervezetünk felülkerekedik a betegségen. A krónikus fáradtság hátterében ugyanakkor sok esetben súlyosabb panaszok is állhatnak, például vashiányos vérszegénység, vérnyomászavarok, szívbetegségek, pajzsmirigy-rendellenességek, depresszió. Amennyiben tehát a fáradtság visszatérő problémát okoz és hosszú ideig, látszólag bármiféle indok nélkül jelentkezik, úgy mindenképpen érdemes felkeresni egy orvost, aki a hátterében álló okokat is segíthet feltérképezni.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!