Koronavírus: nem lettünk magányosabbak a karantén alatt

A koronavírus-járvány okozta helyzet nemcsak nehézségeket, hanem tanulságokat is hozott magával. Az egyik ilyen, hogy a fizikai távolság nem feltétlenül jelent szociális elszigeteltséget is. A megváltozott életkörülmények miatt ugyanis a digitális platformokon kezdtünk el szorosabban kapcsolódni egymáshoz - magyarázzák a tanulmány szerzői. Ezt egy vezető szenior telefongyártó, a Doro adatai is alátámasztják. Ők azt tapasztalták, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett az érdeklődés az időseknek gyártott telefonok iránt.

Nem lettünk magányosabbak

A koronavírus-járvány kezdeti szakaszában a szakértők attól tartottak, hogy a kötelező fizikai távolságtartás és a hosszú otthonlét nagyban növeli majd a magány érzését. A 2020 januárja és áprilisa között több mint 2000 amerikai felnőtt részvételével készült felmérés azonban azt mutatja, hogy ez nem így történt. A kutatók azt találták, hogy 1 hónappal a lezárások után a résztvevők kevésbé érezték magukat elszigeteltnek vagy magányosnak, mint a járvány kitörése előtt. Sőt, többen is arról számoltak be, hogy most jobban kapcsolódnak másokhoz, mint korábban.

A koronavírus-járvány hatására ráadásul a hétköznapi beszélgetések minősége is sokat javult, mivel az emberek jóval többet beszéltek arról, hogy valójában hogyan érzik magukat. A "hogy vagy?" kérdésre az emberek valódi válaszokat adtak és kaptak, ezzel pedig mélyebbé váltak a beszélgetések. A kutatók kijelentették, hogy nem lepődnének meg, ha az ilyen fajta emberi interakciók - akár a távolból is - a koronavírus elvonulása után is fennmaradnának. "Azt látjuk, hogy szeretve és támogatva érezhetjük magunkat anélkül is, hogy fizikailag közel lennénk egymáshoz" - fejtették ki.

Ezt tapasztalták az idősek

Az is kiderült, hogy az idősebb válaszadók az új típusú koronavírus okozta krízis kezdetén növekvő magányról számoltak be, mivel a szociális távolságtartásra vonatkozó szabályozások őket érintették először. Az elszigeteltség mértéke azonban enyhült, miután általánosan is hatályba léptek az otthoni tartózkodásra vonatkozó szabályok. A kutatás szerint tehát az idősebb válaszadókban összességében nem nőtt a magányosság érzése a koronavírus-járvány legaktívabb szakasza idején, és többségük úgy érezte, több támogatást kap másoktól, mint januárban vagy februárban. Ennek egyik oka lehet, hogy sok idős felnőtt korábban nem használta rendszeresen a digitális platformokat, bár egy másik, a Doro által végzett kutatás szerint a nyitottságuk megvan hozzá. Az érintettek viszont, miután a családtagok vagy más segítők megmutatták nekik a FaceTime, a Zoom vagy a Skype működését, rendszeres használókká váltak. A digitális kapcsolattartás ilyen formái pedig segítettek felülkerekedni a magány érzésén.

Összefogás a közös célért

A kutatók rámutattak arra is, hogy a koronavírus terjedésének lassításához nagyban hozzájárult a fizikai távolságtartás. Az pedig, hogy ezzel a közjót szolgáljuk, növelheti a "magány-ellenálló képességünket". "Az eredmények jól mutatják, hogy az emberek megfelelően tudtak alkalmazkodni a világjárvány miatt megváltozott körülményekhez. Ez persze nem azt jelenti, hogy senki sem szenvedett az elszigeteltségtől a karantén idején, de átlagosan nem emelkedett a magányosság érzése" - magyarázta Martina Luchetti, a Floridai Orvostudományi Egyetem vezető kutatója.

