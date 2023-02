Ilyennek képzelték a jövőt – jóslatok, amik nem jöttek be

Az emberiséget mindig is foglalkoztatta, milyen irányba tarthat a civilizáció, milyen lesz a világunk tíz-húsz vagy akár száz év múlva. Földönkívüliek, robotok és mesterséges intelligencia, klónok, űrutazás, civilizációk harca, megannyi sci-fi-alkotás témája – írja az rtl.hu. Vannak, akik igazán elvetemült jóslatokat tettek, de olyan előrejelzések is születtek, amelyek majdnem bejöttek.

Sokan látták teljesen másmilyennek a jövőt, mint amilyen lett. Fotó: Getty Images

Az emberek megunják majd a mozgóképet

Robert Metcalfe, az Ethernet feltalálója 1995-ben az internet összeomlását vizionálta 1996-ra. Később belátta, hogy nem volt igaza. A tévének sem jósoltak hosszú életet. Igaz, a streamingplatformok megjelenésével valóban sokat változott a szerepe az elmúlt években, de azért annál sokkal fontosabb az embereknek, mint azt gondolták néhány évtizede. A 20th Century Foxtól Darryl Zanuck hollywoodi filmproducer beszélt arról 1946-ban, hogy a televízió nem maradhat piacképes, és „az embereknek elegük lesz abból, hogy egy dobozt bámuljanak minden este”.

Nem kell majd dolgozni

A technológiai fejlődés esetleges veszélyeiről az 1982-ben publikált Omni Future Almanac szerzői írtak. Rossz hírük volt a mosodákban, a farmokon és a boltok pénztáránál dolgozók számára, mert azt gondolták, hogy ezeket a munkákat a következő évtizedekben robotok fogják elvégezni. Bár a jóslat még nem igazolódott be száz százalékban, az automatizáció már régen velünk van, és megállíthatatlannak tűnik.

A Time magazin azonban nem pont ilyennek képzelte a robotok térhódítását csaknem hatvan éve, amikor az „okosotthonról” fantáziált. Eszerint egyfajta mechanikus kar fog főzni helyettünk, illetve háztartási robotok fognak mosogatni, szőnyeget porszívózni, ablakot mosni és füvet nyírni. Előrejelzésük szerint a számítógépek várhatóan annyira átveszik majd az irányítást, hogy alig marad munka, amit az emberek elvégezzenek. Úgy gondolták, a világ lakosságának csak 10 százaléka fog dolgozni.

150 évig fogunk élni

Hosszú életet is vizionáltak a jövő emberének. Bernard Strehler biológus 1974-ben kongatta meg a vészharangot, hogy az emberek hamarosan 150 évig fognak élni, a társadalomnak pedig erre fel kell készülnie. A szakértők egy része pedig a hatvanas években azt gondolta, hogy a kétezres évekre a vírusos és bakteriális fertőzések gyakorlatilag meg fognak szűnni. Magabiztosan nyilatkoztak arról is, hogy a tudomány még 2000 előtt meg fogja találni a rákos megbetegedések okát. A szenilitást kísérő memóriazavar is teljesen meg fog szűnni, a vakok és a siketek számára pedig új világ nyílhat egy zsebben hordozható jeladó segítségével.

