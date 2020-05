Így lehet több időnk magunkra

A koronavírus megfékezésére elrendelt kijárási korlátozások és az otthonmaradás számos változást hozott az életünkbe. Ezek egyike, hogy énidőnket nem tudjuk kedvenc kávézónkban, boltunkban, edzőtermünkben, könyvtárunkban eltölteni. Sőt, az egész család négy fal közé szorulásával az énidőnk is jelentősen megcsappant - vagy talán el is tűnt.

Miért fontos az énidő? Divatos fogalomról van szó, ám sokan nem tudják, mit is jelent valójában, és miért olyan fontos az egészségünk szempontjából. Kattintson a részletekért!

Pedig a magunkra fordított minőségi időnek lényeges szerep jut lelki egészségünk megőrzésében. Érdemes hát otthon is napi szinten megkeresni azokat a lehetőségeket, melyek több énidőhöz segíthetnek minket - a következőkre például érdemes odafigyelni.

Néhány perc is sokat jelent

Ha egész nap meg sem állunk a munka, a gyerekek és a háztartás miatt, akkor érdemes azokat a perceket kihasználni, amikor már felébredtünk, de még nem keltünk fel az ágyból. Nyújtózzunk egy nagyot, aztán adjunk hálát mindenért, amink van. Ezt követően pedig kérjünk elég erőt, energiát, hogy végig tudjuk csinálni az adott napot. Szakértők szerint a hála több szempontból is jót tesz nekünk. Azoknak, akik hálásak, több energiájuk van, magasabb az önbecsülésük és erősebb lehet az immunrendszerük.

Fontos, hogy a járvány alatt is elég időt fordítsunk önmagunkra. Fotó: Getty Images

Napközben is jól jönne egy kis énidő a gyerekek mellett? Nekik egyszerűen meg lehet tanítani ennek fontosságát: magyarázzuk el, hogy tíz percet kérünk, amíg iszunk egy kávét és elolvassuk a híreket, aztán jöhet a játék. Hogy ne kérdezgessék percenként, mikor telik már le ez az idő, állítsunk be nekik egy emlékeztetőt valamelyik okoseszközön.

Vásárlás és egyéb szükségletek mint énidő?

Akik vásárolgatás közben tudnak leginkább feltöltődni, azoknak az online "kirakatnézegetés" pótolhatja most valamelyest ezt az érzést. Ha van néhány percünk, pillantsunk fel kedvenc márkáink weboldalára, és inspirálódjunk. Még ha nem is veszünk semmit, akkor is támadhat egy-két jó ötletünk a már meglévő ruháink átalakítására - és ezek az ötletek valószínűleg fillérekből vagy ingyen, egy kis idő és munka ráfordításával megvalósíthatók. Ezen kívül a mozgást is énidővé tehetjük: sétáljunk egyet, jógázzunk vagy tornázzunk otthon, a lényeg, hogy kiszellőztessük a fejünket, illetve sikerüljön egy kicsit befelé figyelnünk.

Remek énidő lehet a fürdés is. A gyerekeket foglaljuk le valamivel (kisebbeknél bejöhet, ha legókockákat kell színek szerint szétválogatniuk, vagy félórán át mesét nézhetnek, nagyobbaknak engedélyezhetünk fél óra videójátékozást), aztán tegyünk fel egy arcpakolást, kapcsoljunk halk zenét, szerelkezzünk meg magazinokkal, és irány a fürdőkád!

Semmire nincs idő? Ha tényleg csak egy-két percünk van, akkor hunyjuk be a szemünket, és csak lélegezzünk. "A mély lélegzetvételek megnyugtatnak, energiát adnak, és segítenek abban, hogy békésebb lelkiállapotba kerüljünk" - írja a TheHealthy.com.

Forrás: The Healthy

Csak rajtunk múlik, durvábbak lesznek-e a jövőbeni járványok. A kutatók szerint ideje lenne változtatni a szokásainkon. Erről további részleteket az nlc.hu cikkében olvashatunk!