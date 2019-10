Hogyan lehet kikapcsolódni egy otthonban?

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az idősek számára is nagyon fontos, hogy hétköznapjaik színesen teljenek, hiszen az unalom és a semmittevés nemcsak hangulatukra, hanem egészségükre is rossz hatással lehet. Ezt felismerve szerencsére egyre több idősotthon kínál változatos és bárki számára elérhető programokat.

Amikor tehát arra kerül a sor, hogy idősotthont válasszunk saját magunk vagy egy szerettünk számára, érdemes végigböngészni az intézmények által kínált lehetőségeket. Hiszen fontos, hogy olyan otthon mellett döntsünk, amelyik minden igényünket ki tudja elégíteni. Az alábbiakban az idehaza elérhető szolgáltatásokból szemezgettünk.

Torna, játék, filmvetítések

Miért érdemes idősek otthonába költözni? Részletek itt.

A megfelelő egészségi állapot fenntartása érdekében nagyon fontos a rendszeres, állapotunknak megfelelő testmozgás - tudják ezt jól az idősotthonokban is. Ezért is biztosít a legtöbb intézmény a lakói számára különféle sportfoglalkozásokat. Vízitorna, jóga, táncos-zenés torna, sportnapok, Nordic Walking és még számtalan lehetőség áll az idősek rendelkezésére. Tornaszoba, sőt uszoda is sok helyen megtalálható a megfelelő felszereltséggel, de már a sószoba sem példa nélküli.

Az idősotthonokban számos mozgásforma gyakorolható egészségünk megőrzése érdekében. Fotó: iStock

Több idősotthon is lehetőséget nyújt lakóinak a bingózásra. A játék nem csupán szórakoztató, de fejleszti a reflexet és a koncentrációs készséget is. A szellem frissen tartására klubrendszerben sok helyen működik még sakk, kártya, s még sorolhatnánk. Léteznek már olyan intézmények is, ahol lehetőség van az élethosszig tartó tanulásra szervezett keretek között.

Van, ahol kifejezetten régi magyar filmekkel szórakoztatják a lakókat, míg más otthonokban nincsenek ilyen megkötések. A közös mozizás a többi között azért is hasznos, mert beszélgetési alapot teremt a lakóknak, segít megtalálni érdeklődési körükben a közös pontokat.

Könyvklubok, színház, bál

Vannak idősotthonok, ahol a könyvklubokat kifejezetten az érzékszervi fogyatékossággal élő lakók érdekében tartják. A felolvasásnak köszönhetően ugyanis azok is átélhetik egy-egy könyv izgalmas történetét, akik önállóan már nem lennének képesek olvasni. Sok intézményben működik önálló könyvtár is, nem ritkán igazi érdekességekkel.

Számos otthonban van lehetőség az intézményen kívüli programokra is. Gyakori például, hogy az intézmények színházba, koncertre, múzeumba viszik az érdeklődőket. A kirándulások is sok otthonban heti rendszerességgel zajlanak, a lakók bejárják egész Magyarországot, sőt határon túlra is el-elmennek. Olyan is akad, ahol mindezt saját kirándulóbusszal teszik.

A legtöbb otthonban nemcsak a nemzeti és vallási ünnepeken, karácsonykor és húsvétkor rendeznek ünnepségeket, hanem az intézményeknek is vannak olyan saját rendezvényeik, melyekre természetesen minden időst szeretettel várnak. Több helyen már beépült a mindennapokba, hogy iskolás, óvodás gyerekek járnak az otthonba a lakókhoz, s együtt töltik a szabadidőt.

Van, ahol a kívánságok is teljesülnek

Vannak idősotthonok, ahol külsős partnerek bevonásával arra törekszenek, hogy a lehetőségekhez mérten a lakók egyéni, régen dédelgetett vágyait is teljesítsék. Volt már rá példa, hogy e program keretein belül időseket külföldre utaztattak, vagy például romantikus, gyertyafényes vacsorát szerveztek nekik.

A világi programok mellett az intézmények az idősek lelki életére is odafigyelnek. Sok helyen kifejezetten a lakóknak szervezett istentiszteletekkel és misékkel segítik a vallásgyakorlást.