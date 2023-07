Ha elérted a fejlődés 4. szintjét, megnyugodhatsz. Hol tartasz?

A történelem során többen is megpróbálták már meghatározni azokat az életszakaszokat, melyeken mindannyian végigmegyünk. Mások mellett Shakespeare és Freud is meghatározott korszakokat, a modern korban azonban már más szempontok alapján sorolják be a különböző életszakaszokat.

Attól, hogy valaki idős, még nem biztos, hogy végigment a személyiségfejlődés valamennyi szakaszán. Fotó: Getty Images

A cél nem a teljes függetlenség elérése

Egy amerikai üzletember, Stephen R. Covey 1989-ben a "Rendkívül hatékony emberek hét szokása" című könyvében a fejlődést három szakaszra osztotta: függőség (a gyermekek még gondozóikra vannak utalva), függetlenség (a serdülők és fiatal felnőttek már önállóak), valamint kölcsönös függőség (annak felismerése, hogy a legjobb eredmények elérése érdekében az embereknek együtt kell dolgozniuk a közös elképzelések és célok érdekében, még akkor is, ha ehhez különböző megközelítéseket alkalmazunk) – részletezi az IFL Science.

A függőség és a függetlenség közé még egy szakaszt beillesztett Bob Taibbi klinikai pszichológus, amelyet ellenfüggőségnek nevezett el. A lázadás korszakában ugyanis sok tizenéves hajlamos eltávolodni a szüleitől, és a baráti csoportokat kezdi elsődleges támaszának tekinteni. Az életkor valójában nem feltétlenül határozza meg, melyik életszakaszban tartasz, sőt, Taibbi arra is rámutat, hogy a különböző élettapasztalatok miatt az emberek ténylegesen megrekedhetnek. Egyesek például még felnőtt korban is a függőség bizonyos jellemzőit hordozhatják, általában azok, akiknek gyermekként és serdülőként nem adatott meg az önállósodás lehetősége. A függetlenségi szakaszban való megrekedés pedig úgy nyilvánul meg, hogy képtelenek vagyunk segítséget kérni, és úgy érezzük: mindent magunknak kell intézni. Ryan Delaney szerint ez utóbbi csapdába könnyű beleesni, különösen azért, mert a nyugati társadalmak gyakran tisztelik a saját magukat megteremtő, független egyéniség eszméjét.

A modell szerint azonban végső soron az egymásra utaltság, a kölcsönös függőség elérése a cél, ami az emberi lét egyik alapvetése. Vagyis az együttműködés, az emberi kapcsolatok, illetve annak a felismerése, hogy ha kell, tudjunk segítséget kérni másoktól. Ez ugyanis nem a gyengeség jele.