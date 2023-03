A Nők Lapja lett az első gyermekbarát médium

Több mint egy év közös munkájának eredményét követően szerezte meg a Central Médiacsoport kiadványa, a Nők Lapja a „Gyermekbarát média és reklám – Felelősen a gyerekekért” védjegyet. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány által kiosztott címet a Magyarországon megjelenő sajtótermékek közül elsőként érdemelte ki a Nők Lapja, amely kiemelt figyelmet fordít a reklámozás, a kép- és szövegalkotás területén a legfontosabb gyermekvédelmi irányelvekre. A lapkiadó a védjegy megszerzését követően a gyerekjogokról indít kampányt.

A magyarországi sajtótermékek közül elsőként érdemelte ki a védjegyet. A „Gyermekbarát média és reklám – Felelősen a gyerekekért” védjegy először a március 22-én megjelenő Nők Lapja hasábjain lesz látható.

Cél a gyermekek jogainak védelme

Nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő auditálásban vett részt a Nők Lapja és márkakiterjesztései, amely során a lapcsalád kidolgozta szabályzatát és gyermekvédelmi irányelvét. Az egyéves folyamat során rengeteg célirányú foglalkozáson vettek részt a lap munkatársai, többek közt online: sales és mentorképzések, szerkesztőségi workshopok segítették, hogy a kiadvány minél gondosabban és figyelmesebben járjon el a 18 éven aluliakat érintő kommunikáció során. A védjegy használatával a Nők Lapja lapcsalád felelősséget vállal, hogy tartalmában, marketinganyagaiban tiszteletben tartja a legfiatalabb nemzedék jogait.

„A médiának és a reklámoknak nagy szerepük van abban, hogyan gondolkodunk a gyerekekről. A felelős, jogaikat tiszteletben tartó ábrázolásuk ezért komoly erővel bír az egész társadalomra nézve. Bízunk benne, hogy a Nők Lapja példáját sokan követik majd” – mondta dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója. A védjegy megszerzésével a Nők Lapja szerkesztősége olyan szakértői kvalitásokkal rendelkezik, amelyet hirdetői és ügyfelei számára is rendelkezésre bocsáthat, hogy még jogszerűbben, etikusabban és a gyermekek szempontjainak megfelelően kommunikálhassák üzeneteiket.

Kampányt is indítanak

„Mindig is fontos volt számunkra, hogy lapunk értéket közvetítsen, hogy betartsuk a gyerekjogokat. Természetesen eddig is figyeltünk arra, hogyan jelenítjük meg a fiatalabbakat, milyen módon mutatjuk be őket. Nagy büszkeség, hogy az alapítvány elbírálását követően ez immáron hivatalos lett. Fontos az is, hogy felhívjuk a figyelmet a gyerekjogokra, edukáljunk, hogy minél többen megismerjék ezeket. Ezért a Nők Lapja kampányt indít, mely során felhívja a figyelmet a gyerekjogokra, és társadalmi célú online tartalmakat publikál, bevonva ebbe a fiatalabb korosztályt is” – mondta Akovács Éva, a Nők Lapja főszerkesztője.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!