Édesanyját félti a járványtól Polyák Lilla

A koronavírus-járvány Polyák Lilla színésznő életét is alaposan felforgatta. A Madách Színház és a Budapesti Operettszínház színésznője - aki a Mintaapák Klárájaként a nappalinkba is beköltözött - otthon tölti a következő heteket. Munkáján túl a családjával is sok időt tölthet, igaz, elmondása szerint ezzel korábban sem volt gond.

Én-idő helyett mi-idő

"Az én-idő helyett nekem sokkal fontosabb a mi-idő. Három férfival élek egy fedél alatt, és úgy érzem, szükségük van mindannyiuknak egy kis kettesben töltött időre. A férjemmel utazni szeretünk, de a múlt héten például, amikor volt egy szabad délutánom, ötkor randiztam egy kávézóban a kisebbik fiammal, Bulcsúval, majd nyolckor együtt vacsoráztunk a nagyobbikkal, Zsomborral. Már 13 és 16 évesek, de szerencsére úgy érzem, nincs rám kevésbé szükségük, mint kisebb korukban, csak éppen másképp igényelnek" - mondta el a Nők Lapja Egészség újságírójának a színésznő.

Mint mondta, édesanyjával is nagyon jó kapcsolatot ápolnak, naponta beszélnek telefonon. A koronavírus terjedése miatt őt is félti, hiszen az idősebb korosztályra jelenti a legnagyobb veszélyt ez a betegség.

A teljes cikk a Nők Lapja Egészség áprilisi számában olvasható!