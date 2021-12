Napjainkban általános probléma, hogy úgy érezzük, az élet csak úgy elrohan mellettünk, és nekünk időnk sincs megélni az igazán fontos pillanatokat, érzéseket. Emellett állandó társunkká vált a stressz és az "agyalás", ami nem csak mentálisan és lelkileg, hanem fizikailag is fárasztó. Az év végén pedig jellemzően hatványozódik a probléma: könnyen elveszünk az ajándékvásárlás, az ünnepi menü, a nagytakarítás és a munkahelyi szűkös határidők örvényében, Ráadásul sokszor még a szabadságunk alatt sem tudunk kikapcsolni, mert már előre idegeskedünk az új év próbatételein.

"Ilyen az élet" - gondolhatják most sokan, csakhogy ezzel a hozzáállással idő előtt kizsigereljük magunkat. Ahhoz, hogy az állandó stressz és rohanás ne vegye át teljesen az irányítást az életünk felett, bizony meg kell találnunk a gázpedál mellett a féket is, a múlt sérelmei és a jövő kihívásai helyett pedig próbáljunk meg inkább az "itt és most"-ra koncentrálni. "Egy 2010-es kutatás szerint akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor a jelenben vagyunk. Az elménk azonban ezt nem támogatja, mert tudunk előre és utólag is gondolkodni. A jó hír azonban az, hogy az elme tréningezhető, és megtanulhatjuk, hogyan érkezzünk meg a jelenbe, hogy átélhessük a pillanatokat" - magyarázta Krajcsó Nelli mindfulness tréner, a Slow Budapest alapítója.

A világ nem fog lelassulni, ezért nekünk kell. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Hagyjuk, hogy a tél elcsendesítsen minket

Amennyiben arra vágyunk, hogy a következő adventi időszakunk a mostaninál jóval nyugodtabb és örömtelibb legyen, érdemes már január 1-jén elkezdeni a változtatást. "Azt szoktam mondani, hogy a lassú karácsonyra egész évben készülünk, ugyanis nem lehet egy pillanat alatt megállni" - fejtette ki a szakember. Hozzátette, a tél egy nagyon jó időszak arra, hogy megértsük, mit is jelent a lelassulás. "Maga a tél természetesen vinne bele minket az elcsendesedésbe. Ha megnézzük, a természet most alszik. Hideg van, több ideig van sötét, és ez próbára teszi a testünket is, hiszen melegítenie kell magát. Nagyon sok energia arra megy el, hogy ne betegedjünk meg a hidegben. Ilyenkor sokkal több időt kell szánnunk a pihenésre, nehezebb reggel felkelni" - tette hozzá.

A szakember úgy véli, a mai élet egyik csapdája, hogy azt hisszük, mindig ugyanolyan intenzitással nyomhatjuk a gázpedált, és nem vagyunk összhangban az évszakok váltakozásával. Tapasztalatai szerint a legnagyobb nehézséget talán az jelenti, hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a csendben megjelehetnek nehéz gondolatok is, ezért túlkompenzálunk, például vásárlással, vagy programokkal telezsúfolt hétvégékkel.

Az olvasáshoz az egyik legjobb időszak a tél, amikor esténként kényelmes pizsamába bújva, meleg takaró alá kucorodva, forró itallal a kezünkben egy kicsit kiszakadunk a napi valóságból. Mutatjuk, szerintünk melyek a legjobb könyvek a hosszú téli estékre.

Éljünk a mának - de most már tényleg

"A múlandóságot a jó pillanatokban sem tudatosítjuk, pedig ha tudatosítanánk, hogy elmúlnak, nem csak a rossz, hanem a jó pillanatok is, akkor a tudatos jelenlét segítene abban, hogy jobban megéljük a jelenünket" - mutatott rá a tréner, aki már rengeteg kliensének tanította meg a mindfulness alapú stresszcsökkentést. Mint mondta, a világ nem fog lelassulni és a stressz nem fog eltűnni az életünkből, mi viszont megtanulhatjuk jól kezelni a kialakult helyzeteket. "Azt tanítom, hogy nem a stressz forrása, hanem az arra adott reakciónk tesz minket stresszessé, tehát stresszünk intenzitása nem attól függ, hogy a főnökünk goromba-e, hideg van-e vagy sem, vagy a busz otthagyott-e reggel, hanem a helyzetre adott reakciónktól" - hangsúlyozta. Véleménye szerint fontos lenne megérteni, hogy nincs egy külső erő, ami alakítja, hogyan dolgozunk, hogyan élünk, és hogyan pörgeti magát a világ - ezt az emberek csinálják "és éppen ezért a változtatás is belőlünk is kell, hogy jöjjön, sőt elsősorban belőlünk".

Hogyan kezdjünk neki a lelassulásnak?

A tudatos jelenlét lényege, hogy tréningezzük az elménket, és megtanuljuk ellazítani a testünket. "A legfontosabb, hogy megértsem: úgy kell döntenem, hogy az a jóllétemet segítse. Ehhez nagyon fontos a tudatosság és az önismeret. Én már tudom, hogy még a folyton nyüzsgő Budapesten is meg lehet tapasztalni a nyugalmat, ha ismerjük és segítjük magunkat" - emelte ki Krajcsó Nelli. Mint mondta, kreatívan, játékosan is el lehet kezdeni a lassítást. Ő például azokon a reggeleken, amikor nehezebben áll neki a feladatainak, csak bekapcsolja a zenét, és hagyja, hogy a dallamok hatással legyenek a testére és a hangulatára. De sokat segíthetnek a nyújtógyakorlatok, a hosszú be- és kilégzés, illetve a könnyed, energizáló testmozgás is.

"Nagyon jó még a digitális detox, ami azt jelenti, hogy tudatosan eltesszük a kütyüket. Tudom, hogy sokan még most is home officeban, otthonról dolgoznak, de munkaidő után nekik is fontos lenne lecsukni a laptopot. Az a baj, hogy nagyon rászoktunk arra, hogy folyamatosan ingereknek tesszük ki magunkat, de gondoljunk csak bele, hogy a hírfolyamon egyetlen görgetéssel mennyi információ ér minket. Az agyunknak ezt mind be kell fogadnia és fel kell dolgoznia, ez pedig fárasztó, kell neki is a pihenés" - hívta fel a figyelmet a szakember. Azt tanácsolta még a tréner, hogy amikor csak tudunk, menjünk ki a természetbe, és a hideg ellenére is tegyünk egy sétát. "Higgyük el, nem a séta fog lefárasztani minket, egy végigdolgozott nap után pont inkább feltöltő hatása van."

A fentieken kívül érdemes továbbá arra is figyelnünk 2022-ben, hogy igyekezzünk meglátni és megélni az élet apró örömeit. Krajcsó Nelli szerint még egy nagyon pici örömöt adó dolog is ki tud minket hozni a legrosszabb hangulatból is, ha meg tudjuk élni a pillanat varázsát.