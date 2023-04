Váratlan lépést tesznek a britek a dohányzás ellen

Az intézkedés keretében a dohányosok ötöde, hozzávetőleg egymillió ember számára kezdőcsomagot is eljuttatnak az átálláshoz. A várandós nők körében emellett utalványok segítségével is igyekeznek előmozdítani a leszokást – jelentette be kedden a brit egészségügyi minisztérium. A kormányzat ezenkívül tárgyalni fog arról, hogy kötelező üzeneteket vezessen-e be a dohánytermékek csomagolásán: olyan pozitív üzenetek és információk megjelenítését, amelyek segítik az embereket a dohányzás elhagyásában.

E-cigarettákkal segítené a brit kormány a dohányzásról való leszokást. Fotó: Getty Images

Habár a brit lakosság körében az aktív dohányosok aránya alacsonyabb a világátlagnál, a dohányzás így is a legtöbb megelőzhető halálesetért és megbetegedését felel a szigetországban. „Háromból két ember, aki egész életében dohányzik, meg is hal tőle. A cigaretták jelenleg az egyetlen olyan termékcsoportot képviselik a piacon, amely rendeltetésszerű használat mellett is halált okozhat” – hangsúlyozta Neil O'Brien egészségügyi miniszter.

Partvonalon kívülre tennék a dohányzást

A brit kormány célja, hogy az évtized végére elérje a dohányzásmentességet az országban, egészen pontosan 2030-ig 5 százalék alá szorítanák a dohányosok arányát a népességen belül – a mostani 13 százalékról. „A dohányzásról való leszokás egy év alatt a felére csökkenti a szívinfarktus kockázatát, végeredményben megfelezve annak valószínűségét is, hogy az érintettek egy kórházi ágyban kössenek ki, vagy még rosszabb kimenetele legyen a dolognak” – figyelmeztet a minisztérium közleménye.

Miközben azonban a brit kormány e-cigarettákkal venné fel a küzdelmet a dohányzás ellen, a Reuters hírügynökség szerint a közelmúltban sok kritikus hang mutatott rá problémaként e termékek növekvő népszerűségére a fiatalkorúak körében. Az e-cigaretták használata során a szervezetbe jutó vegyi anyagok hosszú távú egészségügyi hatásai egyelőre ugyanis nem tisztázottak. Márpedig a 11-15 éves korosztály tagjainak 9 százaléka használt már e-cigarettát egy 2021-es brit felmérés szerint, ami jelentős növekedés a három évvel korábban mért 6 százalékhoz képest. A veszélyt felismerve a brit kormány 3 millió fontot különít el egy olyan kormányzati ügynökség felállítására, amelynek célja, hogy megoldást találjon az illegális e-cigaretta-kereskedelem visszaszorítására.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!