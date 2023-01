Sokan alábecsülik a dohányfüst veszélyeit

Magyarországon a hagyományos dohánytermékeket használók száma csak lassú csökkenést mutat annak ellenére, hogy egyre többen tisztában vannak a dohányfüstben lévő káros anyagok veszélyeivel. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutolsó adatai szerint a felnőtt magyar férfiak körében a napi rendszerességgel dohányzók aránya 32,4-ről 27,7 százalékra csökkent 2009 és 2019 között. A nők körében azonban a napi dohányosok aránya gyakorlatilag semmit nem változott ebben az időszakban, 22,3 százalék maradt, akárcsak 10 évvel korábban. Tavaly decemberben indított kvízünkben arra voltunk kíváncsiak, olvasóink mennyire vannak tisztában a dohányzással kapcsolatos ártalmakkal és a hagyományos dohánytermékek veszélyeivel a környezetünkre. Az eredmények szerint a dohányfüstben lévő káros anyagok veszélyei széles körben ismertek, bizonyos hatásokat azonban alábecsültek a tesztet kitöltők.

Nem csak az egészségünkre káros a dohányfüst

A teszt eredményei szerint a válaszadók tisztában vannak vele, hogy a dohányzás nem csupán a cigarettázó emberre van hatással: 98,9 százalékuk – helyesen – azt a választ jelölte meg, hogy a dohányfüst a dohányzóra és környezetére is ártalmas lehet. A kitöltők ugyanilyen arányban voltak tisztában azzal is, hogy a cigaretta olyan súlyos betegségek rizikófaktora lehet, mint például a COPD, vagy a krónikus obstruktív tüdőbetegség.

A dohányzás káros hatásaival egyre többen tisztában vannak. Fotó: Getty Images

A válaszadók jelentős része alábecsülte ugyanakkor a dohányfüst tüdőrákra gyakorolt hatását. Több mint 40 százalékuk jelölte azt, hogy a tüdőrák okozta halálesetek 23-40 százalékában játszik szerepet a hagyományos dohánytermékek használata. A tényleges arány azonban még ennél is magasabb, 80-90 százalék, amit a válaszadók 55,4 százaléka jelölt meg helyesen.

A cigarettázás okozta ártalmak elsődleges oka is jól ismert a kvíz szerint: a válaszadók túlnyomó többsége helyesen válaszolt, és az égés során keletkező füstöt és annak káros összetevőit, illetve a kátrányt jelölte meg. A nikotint csupán a kitöltők 9,3 százaléka, a dohányt pedig alig fél százalék tartja a dohányzás okozta ártalmak elsődleges felelősének.

A válaszadók emellett azzal is tisztában voltak, hogy a dohányfüst nem csupán a szervezetünk egészségét károsítja. 87,4 százalékuk jelölte azt, hogy a dohányfüst a környezetet is jelentősen szennyező tényező, így a többi között szerepe van a klímaválság elmélyülésében is.

A kvíz és a cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!