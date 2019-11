Meglepő, mennyit költünk ajándékokra

A magyarok egyre tudatosabban választják ki a meglepetéseket, a kutatásban résztvevők kétharmada ugyanis már november végére beszerez mindent. A válaszadók 36 százaléka azonban még mindig december elejére vagy utolsó pillanatra hagyja az ajándékvásárlást.

Van, aki 100 ezer forintnál is többet költ ajándékokra.

Mennyit költünk ajándékra?

A magyarok átlagosan csaknem 50 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra. A válaszadók fele 20 és 50 ezer forint közötti, a kitöltők 18 százaléka pedig 50 és 100 ezer forint közötti összeget szán a meglepetésekre. Minden huszadik ember azonban még ennél is többet ajándékokra. Általában jellemző, hogy a tavalyihoz hasonló összeggel számolnak a megkérdezettek az ünnepekkor. Tehát annak ellenére, hogy az árak évről évre emelkednek, az ajándékokra szánt összeg állandósulni látszik.

Használt termék is jöhet?

Az ünnepi időszaktól talán azt várnánk, hogy ajándékok után kutatva az új termékek eladása megugrik az online piactéren, ehhez képest 2017-ben 2 százalékkal, 2018-ban pedig csupán 1 százalékkal emelkedett a kereslet az év többi részének átlagához képest. A karácsonyi szezonban a kosarakba került termékek kétharmada ugyanis használt volt. Ennek oka valószínűleg az, hogy a fogyasztói árak emelkedése mellett ugyanazt az összeget kell beosztani ajándékokra, és a használt, ám hibátlan árucikkek ára jelentősen alacsonyabb. Mindemellett ez a tendencia alátámasztja a mai trendeket is, miszerint igyekszünk tudatos, minimalista életvitelt követni, így akár használt termékeket is ajándékozunk.

Mit adunk ajándékba?

A válaszadók háromnegyede valamilyen szépségápolási terméket vesz ajándékba, 69 százalékuk könyvet is ajándékoz, 60 százalékuknak pedig gyerekjáték is kerül a virtuális vagy bolti kosarába. Emellett a válaszadók 59 százaléka tervezi, hogy valamilyen elektronikai eszközt is ajándékoz idén.